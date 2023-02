Chuyên gia Mỹ nhận định miền Bắc sẽ sớm tiến hành thử nghiệm tên lửa nhiên liệu rắn

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 10/2 dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao về hạt nhân thuộc Quỹ Hòa bình quốc tế Carnegie (CEIP) của Mỹ Ankit Panda cho biết tên lửa kiểu mới xuất hiện trong lễ duyệt binh hôm 8/2 của Bắc Triều Tiên là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn.Nhận định này lấy căn cứ từ vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhiên liệu rắn, cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao tại bãi phóng vệ tinh khu vực vùng biển phía Tây hồi tháng 12 năm ngoái, và phát biểu của Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Kim Jong-un về tên lửa ICBM trong hội nghị mở rộng của Ủy ban trung ương đảng Lao động đầu tháng 2 năm nay.Ông Panda dự đoán khả năng miền Bắc sẽ lần đầu phóng thử nghiệm tên lửa này trong vài tháng tới và sẽ liên tục tiến hành thêm nhiều cuộc thử nghiệm khác để kiểm chứng tính năng.Nhà nghiên cứu David Schmerler của Trung tâm nghiên cứu về Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (CNS) cũng nhận xét vũ khí kiểu mới xuất hiện tại lễ duyệt binh lần này chứng tỏ Bình Nhưỡng đang thúc đẩy phát triển tên lửa ICBM nhiên liệu rắn phóng từ mặt đất, và điều đáng chú ý bây giờ sẽ là thời điểm và địa điểm mà nước này sẽ phóng tên lửa này.Nhà nghiên cứu Ian Williams thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) thì phân tích tên lửa nhiên liệu rắn có thời gian chuẩn bị ngắn hơn hẳn so với tên lửa nhiên liệu lỏng, từ đó gây khó khăn cho hệ thống cảnh báo sớm và chương trình vô hiệu hóa tên lửa từ trước khi phóng "Left of Launch" của Mỹ.Liên quan đến vấn đề này, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách phòng thủ hạt nhân và tên lửa Robert Soofer đánh giá năng lực tấn công Mỹ của Bắc Triều Tiên đã được nâng cao, thể hiện qua việc có ít nhất 10 tên lửa đạn đạo Hwasong-17 xuất hiện tại lễ duyệt binh lần này. Ông Robert còn đưa ra lời khuyên rằng Chính phủ Tổng thống Joe Biden phải nhanh chóng bố trí ít nhất hai máy bay bắn hạ thế hệ mới vào Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (MD).Trong lễ duyệt binh nhân kỷ 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên diễn ra vào tối ngày 8/2, Bình Nhưỡng đã khoe khoang năng lực vũ khí với 11 tên lửa ICBM Hwasong-17, tên lửa kiểu mới được dự đoán là tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn, tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên (KN-23) và pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn.