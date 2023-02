Hàn Quốc lần đầu cấm vận riêng các cá nhân và tổ chức miền Bắc về lĩnh vực mạng

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/2 thông báo chỉ định cấm vận đối với 4 cá nhân và 7 tổ chức Bắc Triều Tiên từng tấn công mạng trái phép để tống tiền, trộm cắp tài sản ảo hoặc có liên quan đến phát triển phần mềm hay giáo dục nhân lực chuyên môn về tấn công mạng.Đây là lần thứ ba Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt cấm vận riêng với các cá nhân và cơ quan của miền Bắc và lần đầu tiên là về lĩnh vực mạng.Gần đây nhất là hai đợt cấm vận vào tháng 10 và tháng 12 năm ngoái do Bắc Triều Tiên phớt lờ quy định cấm vận của các nước mà liên tục phát triển hạt nhân, tên lửa.Các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt lần này là Park Jin-hyok, Jo Myong-rae, Song Rim, Oh Chung-song. Các cơ quan bị cấm vận gồm tổ chức Lazarus, Doanh nghiệp liên doanh Chosun Expo, BlueNoroff, Andariel, Cục Trinh sát công nghệ, Phòng nghiên cứu số 110, trường Đại học Mirim. Trong đó, 8 địa chỉ ví điện tử của tổ chức Lazarus cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt.Đặc biệt, các nhân vật như Jo Myong-rae, Song Rim, Oh Chung-song, và Cục Trinh sát công nghệ, Phòng nghiên cứu số 110 và trường đại học Mirim là những đối tượng lần đầu tiên bị một quốc gia đưa vào danh sách cấm vận.Danh sách trừng phạt lần này của Seoul được đưa ra nhằm ngăn chặn các hành vi trộm cắp tiền ảo để huy động nguồn vốn phát triển hạt nhân, tên lửa thông qua tấn công mạng trái phép. Động thái đơn phương của Hàn Quốc được phân tích là đã chứng tỏ sự chủ động của nước này trong cộng đồng quốc tế, vượt ra khỏi cái bóng của các nước lớn và Liên minh châu Âu (EU) trong việc cấm vận Bắc Triều Tiên.Đối tượng Park Jin-hyok là tin tặc thuộc Doanh nghiệp liên doanh Chosun Expo, đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào hãng Sony Pictures năm 2014 và tấn công bằng mã độc tống tiền WannaCry năm 2017. Y hiện đang bị FBI truy nã. Các đối tượng khác là Jo Myong-rae, Song Rim và Oh Chung-song thì đã phát triển vi-rút hoặc phần mềm tấn công mạng đối với mạng điện toán, điện thoại và máy tính.Bên cạnh đó, trường Đại học Mirim là đơn vị đào tạo và phái cử nhân lực chuyên về mạng của miền Bắc. Ngôi trường này nằm dưới trướng Bộ Tổng tham mưu Bắc Triều Tiên, được thành lập năm 1986 và cho ra mắt khoảng 100 chuyên gia mạng mỗi năm. Các cơ quan khác trong danh sách cấm vận có dính líu đến hành vi tấn công mạng và trộm cắp tiền ảo. Trong đó, Phòng nghiên cứu số 110 là tổ chức tin tặc kiêm đơn vị chuyên trách chiến tranh mạng thuộc Cục Trinh sát của Quân đội nhân dân.Các doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn giao dịch tài chính, ngoại hối hay thậm chí là tài sản ảo với các đối tượng và tổ chức bị cấm vận phải có sự cho phép của Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Ủy ban tài chính.Mặt khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã phát hành sổ tay giải thích về tình hình kiếm ngoại tệ bất hợp pháp của miền Bắc trên không gian mạng và sự ứng phó của Chính phủ bằng tiếng Hàn và tiếng Anh.