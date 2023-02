Chính phủ Seoul cung cấp ảnh chụp từ vệ tinh để hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông và Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 12/2 cho biết sẽ tiếp tục cung cấp hình ảnh chụp từ vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới và vệ tinh ứng dụng đa năng để hỗ trợ trong việc khắc phục thiệt hại từ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cho biết từ lúc 5 giờ tối ngày 7/2 (giờ địa phương), Hàn Quốc mỗi ngày cung cấp hơn một bức ảnh chụp khu vực thiệt hại do động đất được vệ tinh ứng dụng đa năng Arirang 5 ghi lại cho chương trình khắc phục thảm họa và thiên tai quốc tế.Bộ Khoa học dự kiến sẽ lần lượt cung cấp các hình ảnh vệ tinh trong thời gian tới nếu có yêu cầu thêm.Bộ Địa chính và giao thông cho biết cũng đang cung cấp hình ảnh chụp khu vực thiệt hại bởi vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung thế hệ mới từ lúc 10 giờ 48 phút sáng ngày 11/2 (giờ địa phương) cho các cơ quan yêu cầu như Bộ Quốc phòng, Cơ quan phòng cháy chữa cháy và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.Một quan chức Bộ Địa chính và giao thông cho biết sẽ hợp tác với Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông để vệ tinh quan sát mặt đất tầm trung có thể phát huy hết vai trò, giúp nhanh chóng khắc phục được hậu quả bởi động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.Trong một diễn biến liên quan, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 13/2 thông báo sẽ nới lỏng thủ tục chuyển tiền quốc tế để hỗ trợ thiệt hại động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.Gần đây, nhu cầu hỗ trợ cho công tác cứu hộ và khắc phục thiệt hại động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng, trong khi quá trình xác minh hồ sơ của Ngân hàng trung ương và ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc đối với các khoản tiền chuyển khoản quốc tế để đóng góp hỗ trợ thiệt hại lại mất khoảng 3-5 ngày. Do đó, Chính phủ sẽ nới lỏng thủ tục chuyển khoản quốc tế liên quan tới các khoản tiền hỗ trợ nhân đạo, vào sẽ xử lý nhanh đối với các trường hợp cần thiết phải có thủ tục riêng.Tính đến hết ngày 12/2, số người thiệt mạng do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới con số hơn 33.000 người. Liên hợp quốc nhận định con số tử vong trong thời gian tới ước tính sẽ tiếp tục tăng hơn gấp đôi so với số liệu hiện tại.