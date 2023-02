Photo : YONHAP News

Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) công bố tính đến ngày 12/2 (giờ địa phương), số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào ngày 6/2 vừa qua là 29.605 người.Tại Syria, quốc gia tiếp giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, có ít nhất 3.574 người thiệt mạng và 5.276 người bị thương do động đất. Nếu tính tổng số liệu của hai nước trên, thì số người thiệt mạng là 33.179 người, vượt xa số người thiệt mạng bởi trận siêu động đất ở Iran vào năm 2003 (31.000 người).Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin cho biết trận động đất lần này tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại về người lớn thứ 6 ở thế kỷ XXI.Do Syria đang trong tình trạng nội chiến nên khó lập số liệu thống kê chính xác. Vì vậy, con số thương vong trên thực tế có thể sẽ lớn hơn rất nhiều.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng ngày đã mở buổi họp báo trực tuyến tại thủ đô Damascus của Syria, nhận định số người thiệt mạng trên thực tế trong trận động đất vừa qua tại quốc gia này tính tới thời điểm hiện tại ước tính lên tới 9.300 người.Liên hợp quốc cũng dự đoán số người thiệt mạng trong thời gian tới sẽ tăng hơn gấp đôi so với thống kê hiện tại.