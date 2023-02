Bắc Triều Tiên ép buộc người cùng tên với con gái Chủ tịch Kim Jong-un phải đổi tên

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 11/2 dẫn lời một người dân Bắc Triều Tiên rằng Sở An ninh thành phố Chongju (tỉnh Bắc Pyongan) đã triệu tập nữ giới mang tên "Ju-ae" để bắt buộc những người này đổi tên.Người này dẫn lời cán bộ Sở An ninh cho biết Chính phủ miền Bắc đã ra lệnh loại bỏ những người có cùng tên "Ju-ae", với lý do đây là cái tên của cô con gái "tiểu thư tôn quý" của Chủ tịch Kim Jong-un.Một nguồn tin trong nước nói thêm rằng chính quyền thành phố Pyongsong thuộc tỉnh Nam Pyongan cũng đưa ra lệnh tương tự, yêu cầu người trùng tên phải đổi tên trong vòng một tuần.Được biết, Bình Nhưỡng nghiêm cấm người dân mang tên trùng với các nhà lãnh đạo tối cao như Nhật Thành (Il-sung) hay Jong-il, nhằm tôn vinh gia tộc Kim như thần tượng. Cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il cũng từng ban lệnh yêu cầu người dân mang tên "Jong-un" đổi tên và chỉnh sửa chứng minh thư, sau khi tuyên bố ông Kim Jong-un là người thừa kế.Truyền thông miền Bắc chưa từng chính thức công bố tên con gái Chủ tịch Kim là "Ju-ae", mà chỉ nhắc đến cô qua từ "tiểu thư tôn kính", "tiểu thư tôn quý".Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) vào tháng 11/2022 đã công bố nhận định rằng bé gái nhỏ khoảng 10 tuổi đi cùng Chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-17 là con gái thứ hai của ông Kim và mang tên Kim Ju-ae.