Hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo tại Hàn Quốc được kỳ vọng cải thiện chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 12/2 đã công bố tài liệu "Những ngộ nhận và sự thật về việc hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo", trong đó Bộ đã đề cập đến việc đẩy mạnh kế hoạch hợp nhất chế độ nhà trẻ và chế trường mẫu giáo theo phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ.Bộ Giáo dục nêu ra các nội dung như xúc tiến thực hiện kế hoạch hợp nhất nhà trẻ theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn I từ năm 2023 đến năm 2024, Bộ sẽ mở cửa các cơ sở mầm non mới hợp nhất giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ dựa trên kết quả thảo luận của Ủy ban xúc tiến hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo.Bộ còn có kế hoạch đưa ra đề án về tiêu chuẩn trong các điều kiện trọng tâm của cơ sở mới, như giáo viên, chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất, thời điểm thành lập, vào cuối năm nay, sau đó lập ra phương án trong năm tới và áp dụng từ năm 2025.Chính phủ cho biết Ủy ban xúc tiến hợp nhất và đội ngũ tư vấn đã chính thức bắt đầu thảo luận với các cơ sở nuôi dạy trẻ và đảm bảo sẽ lắng nghe đầy đủ các ý kiến để đưa ra phương án tối ưu.Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục đã bác bỏ lo ngại quyền lựa chọn của bậc cha mẹ về chế độ giáo dục dành cho con cái sẽ bị hạn chế, với lý do rằng đây không phải phương án "sáp nhập" mà là "hợp nhất", tức hai chức năng giáo dục và chăm sóc trẻ sẽ được tiến hành song song tại từng cơ sở.Theo giải thích của Bộ Giáo dục, đối tượng trẻ nhỏ hưởng chế độ giáo dục hợp nhất từ 0 đến 5 tuổi có nghĩa là trẻ em từ khi lọt lòng được Bộ Giáo dục cấp trung ương và Sở Giáo dục cấp địa phương hỗ trợ và quản lý. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi trẻ em bất kể độ tuổi và giai đoạn phát triển sẽ được giáo dục và chăm sóc theo cùng tiêu chuẩn như nhau.Ngoài ra, phương án hợp nhất này sẽ cải thiện điều kiện làm việc hiện tại của giáo viên mầm non và sẽ không có thay đổi về chức vị công nhân viên chức ngành giáo dục của giáo viên trường mầm non công lập.Kế hoạch hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo được kỳ vọng sẽ đảm bảo quyền được giáo dục của trẻ em khuyết tật. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ thảo luận về phương án giải quyết sự chênh lệch trong giáo dục đặc biệt đối với trẻ khuyết tật.