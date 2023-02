Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp tại Washington

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong cùng hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là Wendy Sherman và Mori Takeo ngày 13/2 (giờ địa phương) đã nhóm họp tại thủ đô Washington, Mỹ. Cuộc gặp này diễn ra 4 tháng sau cuộc họp trước đó vào tháng 10 năm ngoái tại Tokyo.Tại đây, Thứ trưởng các nước đã đồng tình về hành động khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa liên tục của Bắc Triều Tiên, đồng thời nhất trí ra sức hợp tác ba bên để thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc.Thứ trưởng Cho nhận định không thể xem đây là nền hòa bình toàn vẹn trên bán đảo Hàn Quốc nếu vẫn còn vũ khí hạt nhân.Ba bên đã thảo luận về các phương án đối phó chung bao gồm việc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ-Nhật, tăng cường răn đe mở rộng và việc thảo luận trong khuôn khổ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Về phần mình, Thứ trưởng Nhật Bản cho biết Seoul, Washington và Tokyo đã thể hiện quyết tâm duy trì mối quan hệ hợp tác mật thiết giữa ba quốc gia để tăng cường an ninh khu vực, răn đe và hợp tác giữa các nước trong Liên hợp quốc.Đặc biệt, Thứ trưởng Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ liên minh Hàn-Mỹ-Nhật trước tình hình Trung Quốc đang đe dọa nền trật tự trên eo biển Đài Loan và toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Cụ thể, Washington có kế hoạch sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với các nước đồng minh để ngăn chặn hành vi thách thức của Trung Quốc đối với các quy tắc an ninh khu vực và quốc tế.Thứ trưởng Sherman còn giải thích Mỹ vẫn giữ vững lập trường mong muốn đối thoại với Trung Quốc về vụ khinh khí cầu do thám của Bắc Kinh xâm phạm không phận nước này gần đây. Tuy nhiên, bà Sherman không đưa ra phát biểu cụ thể nào về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề Hội nghị an ninh Munich tại Đức vào trung tuần tháng 2 này.