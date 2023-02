Sản lượng điện nguyên tử Hàn Quốc năm 2022 đạt mức cao nhất trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 14/2 đã công bố sản lượng điện nguyên tử trong cả năm 2022 là 176.054 GWh (gigawatt giờ), tăng 11,4% (158.015 GWh) so với năm 2021.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận mức sản lượng điện nguyên tử trên 170.000 GWh, cao hơn tận 10.000 GWh so với mức kỷ lục trước đó là 164.762 GWh vào năm 2015.Tỷ lệ sản lượng điện nguyên tử chiếm 29,6% trong tổng số sản lượng điện năm 2022 (594.392 GWh), đạt mức cao nhất kể từ sau năm 2016 (30%).Trong thời gian từ năm 2014 đến 2016, tỷ trọng điện nguyên tử duy trì ở mức 30%, song đã giảm xuống 26,8% trong năm 2017, năm đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, sau đó tiếp tục chững lại ở mức 20%. Cụ thể là 23,4% trong năm 2018, 25,9% vào năm 2019, 29% vào năm 2020 và 27,4% năm 2021.Con số này vẫn không vượt qua ngưỡng 30% trong năm ngoái, nhưng đã bật thêm 2,2% so với năm 2021 và chuyển sang xu hướng tăng.Trong khi đó, tỷ trọng sản lượng điện từ than đá và gas đều giảm. Sản lượng điện từ than đá năm 2022 là 193.231 GWh, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là 163.574 GWh, lần lượt giảm 2,4% và 2,9% so với năm 2021.Một quan chức KEPCO giải thích sự thay đổi trong tỷ trọng điện năm 2022 là do chi phí năng lượng như than đá và gas năm ngoái tăng mạnh, nên Hàn Quốc đã chuyển sang dùng điện nguyên tử có tính kinh tế cao để giảm bớt gánh nặng tiền điện.Sản lượng mua bán điện nguyên tử là lượng điện được Tổng công ty điện lực Hàn Quốc mua từ Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP). Mức sản lượng này đạt 167.102 GWh trong năm 2022, ghi nhận mức cao chưa từng có.Giá điện nguyên tử năm ngoái là 52,5 won (0.04 USD) cho 1 KWh, thấp hơn so với giá than hoạt tính antraxit (202,4 won/0,16 USD), và LNP (239,3 won/0,19 USD).Đây được phân tích là kết quả của chính sách chú trọng sử dụng điện nguyên tử cho mục đích an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung ứng của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol.Chính phủ Tổng thống Yoon Seok-yeol có kế hoạch sẽ tăng tỷ trọng sản lượng điện nguyên tử lên 32,4% trong năm 2023.