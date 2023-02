Số đơn cấp visa Hàn Quốc ngắn hạn tại Trung Quốc tăng vọt

Photo : YONHAP News

Từ ngày 11/2, Hàn Quốc nối lại cấp visa ngắn hạn với người nhập cảnh từ Trung Quốc, 40 ngày sau khi tạm dừng cấp visa vào ngày 2/1. Do 11/2 vào thứ Bảy nên các nghiệp vụ cấp visa chính thức được nối lại từ ngày 13/2.Một quan chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh cho biết trong ngày 13/2, số trường hợp đăng ký cấp visa Hàn Quốc cả ngắn hạn và dài hạn là 272 đơn, tăng gấp 2,5 so với ngày 10/2.Một quan chức Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thượng Hải cũng cho biết trong tuần trước, số đơn đăng ký cấp visa trung bình mỗi ngày là 170 đơn, nhưng tới 3 giờ chiều ngày 13/2, cơ quan này đã tiếp nhận tới 470 đơn, gấp gần ba lần. Sự gia tăng đột biến này được phân tích là phản ánh "nhu cầu chờ đợi" visa ngắn hạn bị trì hoãn suốt 40 ngày qua.Hiện tại, Trung Quốc đã nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 nên dự kiến số đơn cấp visa với mục đích du lịch, công tác Hàn Quốc sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.Tuy nhiên, hiện tại Trung Quốc vẫn chưa xếp Hàn Quốc vào danh sách 20 quốc gia cho phép công dân nước này đi gói tour du lịch nước ngoài. Thêm vào đó, do các hãng hàng không vẫn chưa tăng số chuyến bay nối hai nước, nên dự kiến sẽ mất một khoảng thời gian để du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc nhiều trở lại.Xét thấy tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc, từ ngày 2/1, Chính phủ Hàn Quốc đã hạn chế cấp visa ngắn hạn với người nhập cảnh từ Trung Quốc, ngoại trừ các lý do nhập cảnh như ngoại giao, công vụ, hoạt động thiết yếu của doanh nghiệp, lý do nhân đạo. Sau khi thấy dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã qua đỉnh dịch, Chính phủ đã nối lại hoạt động cấp thị thực ngắn hạn từ ngày 11/2. Giới chuyên gia ngoại giao cho rằng có thể Trung Quốc cũng sẽ dỡ bỏ biện pháp hạn chế cấp visa với người nhập cảnh từ Hàn Quốc và sớm là trong tuần này.