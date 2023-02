KOICA triển khai dự án

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 12/2 công bố đang triển khai dự án hợp tác với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xây dựng "Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc" tại ba tỉnh miền Trung Việt Nam là Bình Định, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế cho tới năm 2026.Dự án này được khởi động từ năm ngoái, nhằm thúc đẩy ba địa phương trên xây dựng đô thị bền vững, cộng đồng hòa bình, thiết lập chế độ, xóa đói giảm nghèo và đạt được an ninh lương thực.Phía Hàn Quốc sẽ hỗ trợ 25 triệu USD, Việt Nam cũng sẽ trích 8 triệu USD ngân sách cho dự án này. Trong đó, KOICA sẽ hỗ trợ về việc lập chiến lược và quy trình Hành động bom mìn của chính quyền ba địa phương trên (hoạt động giảm thiểu tác động xã hội, kinh tế, môi trường từ việc rà phá bom mìn); đồng thời hỗ trợ khảo sát và giảm thiểu ô nhiễm đất đai theo tiêu chuẩn quốc tế.Bên cạnh đó, KOICA cũng sẽ hỗ trợ cải thiện hệ thống quản lý thông tin Hành động bom mìn của các địa phương, nâng cao nguồn lực chính quyền địa phương và trung ương trong hoạt động nhận thức về mối nguy hiểm bom mìn, vật liệu chưa nổ và các mối nguy hiểm khác.Ngoài ra, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc sẽ hỗ trợ về việc hoạch định chiến lược hỗ trợ những nạn nhân còn sống sót và người khuyết tật do bom mìn tại các địa phương, hỗ trợ quản lý danh sách thông qua phần mềm quản lý thông tin và cung cấp dịch vụ cho các đối tượng này. KOICA cũng sẽ hỗ trợ đẩy mạnh nguồn lực sản xuất và bán hàng nông sản cho ba địa phương trên, đối phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ thiết kế, xây dựng nhà cửa, trung tâm y tế có khả năng phục hồi trước thiên tai như mưa lũ.Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam sẽ lập ra tổ chức chuyên trách dự án, hỗ trợ cho các địa phương này về hành chính, pháp lý để có thể triển khai dự án một cách thuận lợi, hỗ trợ điều tra thực địa và thu thập tài liệu.Trên thực tế, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia (VNMAC) hiện là cơ quan chủ quản, phụ trách công tác phá bom, mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh. Việt Nam đang đặt mục tiêu là rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại tại khu vực có diện tích rộng 800.000 hecta cho tới năm 2025, vì sự an toàn của người dân. Có 40,9% diện tích tỉnh Bình Định, 57,1% diện tích của tỉnh Quảng Ngãi và 34,8% diện tích của tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang còn sót lại bom mìn từ thời chiến.Một quan chức KOICA cho biết ba địa phương nằm trong dự án này là khu vực còn sót lại nhiều bom mìn nhất tại Việt Nam, lại có tỷ lệ đói nghèo ở mức cao. KOICA sẽ tiếp tục nỗ lực để người dân địa phương có thể tự tìm kiếm các giải pháp đổi mới, đạt được phát triển bền vững sau khi dự án được hoàn thành.