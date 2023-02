Số người tử vong do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 37.000 người

Photo : YONHAP News

Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) ngày 13/2 (giờ địa phương) công bố số nạn nhân tử vong do hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,5 độ richter ngày 6/2 vừa qua đã lên tới 31.643 người. Trong khi đó, theo số liệu từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ít nhất 4.300 người tử vong và 7.600 người bị thương do động đất tại khu vực phía Tây Bắc Syria, nơi phiến quân đang đóng chiếm. Nếu bao gồm cả số liệu báo cáo từ Chính phủ nước này thì tổng số người thiệt mạng do động đất tại Syria là 5.714 người.Các hãng tin quốc tế như Reuters (Anh) hay DPA (Đức) đưa tin tổng số người thiệt mạng do động đất tại hai quốc gia này là hơn 37.000 người, vượt qua quy mô trận siêu động đất tại Iran năm 2003 (31.000 người).Theo đó, đây là thiên tai gây thương vong nhiều thứ 6 trong thế kỷ XXI. Đã một tuần trôi qua nhưng vẫn có nhiều kỳ tích xảy ra, như một em bé 10 tuổi được cứu sống sau 183 giờ bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở tỉnh Kahramanmaras, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, hay một phụ nữ sống sót sau 176 giờ, được cứu sống vào sáng 13/2 ở thành phố Antakya, tỉnh Hatay. Một phụ nữ khác cũng được cứu sống sau 170 giờ ở một ngôi làng tỉnh Gaziantep.Đội cứu hộ khẩn cấp mà Chính phủ Hàn Quốc phái cử tới Thổ Nhĩ Kỳ đã cứu sống được 8 nạn nhân, và tìm thấy 18 thi thể xấu số.Tuy nhiên, thời gian đang trôi đi, nhất là trong điều kiện thời tiết vẫn rất lạnh, hy vọng ngày càng mong manh hơn, khả năng còn nạn nhân sống sót là vô cùng thấp, gần như bằng 0%. Trong khi đó, những người sống sót thì phải đối mặt với "thiên tai lần hai", giữa cái lạnh âm độ C, lo ngại dư chấn, thiếu thức ăn nước uống, tình trạng vệ sinh kém. Thêm vào đó là nạn trộm cướp hoành hành vì nhiều người lâm vào cảnh cùng quẫn.Trong khi đó, tại khu vực Tây Bắc Syria nơi phiến quân chiếm đóng, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ động đất, công tác cứu hộ vẫn đang gặp trở ngại. Theo thống kê của Liên hợp quốc, đã có 5,3 triệu người Syria mất nhà cửa, 200.000 người phải sơ tán khỏi khu vực thiệt hại do động đất. Khác với Thổ Nhĩ Kỳ đang thu hút được viện trợ nhân đạo từ toàn thế giới, Syria không nhận được viện trợ trực tiếp từ phần lớn các quốc gia.