Gia quyến kiên quyết phản đối lệnh tháo dỡ bàn thờ nạn nhân thảm họa Itaewon của thành phố Seoul

Photo : YONHAP News

Gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon xảy ra vào đêm ngày 29/10 năm ngoái cùng các tổ chức dân sự trong nước ngày 14/2 đã tổ chức họp báo tại ga Noksapyeong (cạnh ga Itaewon, quận Yongsan), công bố sẽ di dời bàn thờ các nạn nhân ở khu vực ga Noksapyeong tới quảng trường Seoul (quận Jung) để gộp thành bàn thờ chung tại đây.Quyết định này của gia quyến là nhằm ngăn chặn việc chính quyền thành phố Seoul tháo dỡ bàn thờ các nạn nhân đặt tại quảng trường Seoul, nơi tưởng nhớ toàn bộ 159 nạn nhân trong thảm họa giẫm đạp; cũng như để tránh gây ảnh hưởng tới các thương nhân ở Itaewon.Các tổ chức dân sự cảm ơn những người dân đã tới thắp hương tưởng nhớ các nạn nhân tại bàn thờ ở ga Noksapyeong, cũng như gửi lời cảm ơn những thương nhân ở khu phố Itaewon, dù cũng bị thiệt hại do thảm họa, đã tới an ủi và ủng hộ các gia quyến. Bàn thờ các nạn nhân đặt ở ga Noksapyeong được lập ra vào ngày 14/12 năm ngoái, tới nay đã được hai tháng.Các tổ chức gia quyến và dân sự quyết định sẽ tiếp tục thảo luận để biến khu vực gần cửa ra số 1 ga Itaewon, nơi xảy ra thảm họa, thành "con đường an toàn và tưởng nhớ".Chỉ còn một ngày nữa là tới thời hạn mà thành phố Seoul yêu cầu các tổ chức dân sự và gia quyến tháo dỡ bàn thờ các nạn nhân ở quảng trường Seoul. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa tìm được điểm chung. Phía các nạn nhân chỉ ra rằng trong khi Chủ tịch quận Yongsan bị bắt giam, Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul thì bị điều tra, riêng chính quyền thành phố Seoul là không hề hấn gì. Họ sẽ không tiếp tục đối thoại với chính quyền thành phố, nơi có trách nhiệm trước sự ra đi của con cái họ.Trong khi đó, thành phố Seoul vẫn tiếp tục kêu gọi gia quyến thảo luận tiếp tới hết sáng ngày 15/2, thời hạn tháo dỡ bàn thờ các nạn nhân.Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ cùng ngày ra tuyên bố, nhấn mạnh rằng bàn thờ các nạn nhân ở quảng trường Seoul là một địa điểm tang lễ phải được bảo vệ theo pháp luật và hiến pháp, chỉ trích biện pháp cưỡng chế hành chính của chính quyền thành phố.Công đoàn công chức thành phố Seoul thuộc Công đoàn công chức toàn quốc cũng yêu cầu Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon phải dừng quyết định cưỡng chế tháo dỡ bàn thờ nạn nhân thảm họa Itaewon ở quảng trường Seoul.