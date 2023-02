Bắc Triều Tiên được xác định đã lập đơn vị phụ trách vận hành tên lửa ICBM chạy bằng nguyên liệu rắn kiểu mới

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên được cho là đã thành lập một đơn vị vận hành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) chạy bằng nhiên liệu rắn mà nước này đã công bố trong Lễ duyệt binh mừng 75 năm thành lập Quân đội nhân dân miền Bắc vào ngày 8/2 vừa qua.Việc miền Bắc lập đơn vị vận hành tên lửa ICBM chạy bằng nhiên liệu rắn kiểu mới trong khi chưa tiến hành phóng thử nghiệm được phân tích là do đã đảm bảo được tính năng của hệ thống vũ khí sau khi trải qua quá trình thử nghiệm hệ thống phóng lạnh (cold launch).Trong đoạn phim ghi lại lễ duyệt binh được Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) phát sóng ngày 9/2 xuất hiện quân kỳ của 4 đơn vị liên quan tới tên lửa được xếp lần lượt ở phía bên trái của bà Ri Sol-ju, phu nhân Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, khi bà đang tiến vào khu vực diễn ra lễ duyệt binh.Trong đó, có một quân kỳ mô tả hình ảnh một tên lửa đạn đạo màu đen phun lửa khi bay lên không trung được vẽ trong vòng tròn màu đỏ. Quân kỳ này được xác định là giống với quân kỳ được cắm ở mặt trước của xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL) có gắn tên lửa ICBM chạy bằng nhiên liệu rắn lần đầu tiên được miền Bắc công bố trong lễ duyệt binh vào đêm ngày 8/2 vừa qua.Việc tên lửa ICBM chạy bằng nhiên liệu rắn kiểu mới xuất hiện với một lá cờ của đơn vị độc lập đã khẳng định về sự tồn tại của một đơn vị chuyên phụ trách phát triển, thử nghiệm và vận hành tên lửa này.Tên lửa ICBM được xuất hiện tại lễ duyệt binh lần này được gắn trên ống phóng hình trụ tròn của xe TEL 9 trục 18 bánh. Tên lửa này có vẻ ngắn hơn so với tên lửa Hwasong-17 kiểu mới có chiều dài khoảng 22-24m, bởi tên lửa Hwasong-17 được chở trên TEL 11 trục 22 bánh.Tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào ngày 15/4/2017, Bắc Triều Tiên từng công bố tên lửa được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Khi đó, các chuyên gia cũng phân tích có thể đây là tên lửa chạy bằng nhiên liệu rắn. Tên lửa lúc đó được chở trên TEL có 8 trục, ít hơn một trục so với lần này.Bắc Triều Tiên được cho là đã phát triển tên lửa ICBM chạy bằng nhiên liệu rắn kiểu mới dựa trên tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) "Sao Bắc Cực-2" cũng dùng nhiên liệu rắn và phóng theo phương thức phóng lạnh.