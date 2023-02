Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 410.000 người trong tháng 1/2023

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/2 công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 1 năm nay. Theo đó, số người có việc làm trong tháng này là 27.363.000 người, tăng 411.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Từ tháng 3/2021, số lao động có việc làm liên tục duy trì đà tăng so với số liệu một năm trước đó. Tuy nhiên, mức tăng trong tháng vừa rồi lại thấp nhất trong 23 tháng qua.Mức tăng số lao động có việc làm trong tháng 6-8 năm 2022 là khoảng ngưỡng 800.000 người, tháng 9 trong mức 700.000 người, tháng 10-11 khoảng 600.000 người, tháng 12 khoảng 500.000 người, và giảm xuống còn khoảng 400.000 người trong tháng vừa rồi, ghi nhận đà giảm bước sang tháng thứ 8.Nguyên nhân được phân tích là bởi hiệu ứng cơ sở từ việc số người có việc làm một năm trước đó tăng hơn khoảng 1.100.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng người trên 15 tuổi trong tháng 1 năm nay là 60,3%, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng trong dân số có độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi của Hàn Quốc đạt 67,8%, tăng 0,8% so với một năm trước.Xét theo độ tuổi, số lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng khoảng 400.000 người, người cao tuổi chiếm 97,3% số lao động mới xin việc làm trong tháng 12. Người có việc làm ở độ tuổi ngoài 50 tăng 107.000 người, ở độ tuổi 30 tăng 17.000 người. Tuy nhiên, con số này ở độ tuổi ngoài 40 và 20 lần lượt giảm 63.000 người và 43.000 người.Đặc biệt, số lao động có việc làm trong tầng lớp thanh thiếu niên từ 15-29 tuổi giảm 51.000 người, chiếm 0,4% do dân số giảm.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 220.000 người, ngành nhà hàng, khách sạn tăng 214.000 người, mức tăng nhiều nhất. Tiếp đó là thông tin viễn thông tăng 72.000 người; hành chính công, quốc phòng và an sinh xã hội tăng 71.000 người.Ngược lại, lao động có việc làm ngành bán buôn bán lẻ, ngành vận tải, kho bãi lần lượt giảm 61.000 người và 51.000 người. Theo sau đó là ngành nông lâm ngư nghiệp giảm 47.000 người, xây dựng giảm 39.000 người. Đặc biệt, ngành chế tạo lần đầu ghi nhận mức giảm sau 15 năm là 35.000 người.Số người tìm được việc theo biên chế tăng 575.000 người, trong khi số công việc theo hợp đồng thời vụ giảm 52.000 người, nhân công một ngày giảm 70.000 người.Số người thất nghiệp trong tháng 1 là 1.024.000 người, giảm 119.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp, tức tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 3,6%, giảm 0,5% so với một năm trước.Dân số không hoạt động kinh tế là 16.965.000 người, giảm 139.000 người so với cùng kỳ năm trước, đà giảm 23 tháng liên tiếp. Số người không làm việc gì, kể cả nuôi con hay việc nhà, tăng 84.000 người.