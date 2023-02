Hãng xe ô tô Ford hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng nhà máy pin tại bang Michigan

Photo : YONHAP News

Hãng sản xuất xe ô tô thành phẩm Ford của Mỹ và hãng sản xuất pin CATL của Trung Quốc đã nhất trí xây dựng nhà máy sản xuất pin tại Mỹ bất chấp các quy chế mạnh mẽ đối với Bắc Kinh sau khi Luật giảm lạm pháp được thực thi.Giới doanh nghiệp và truyền thông quốc tế ngày 15/2 cho biết hãng xe Ford sau khi thành lập công ty liên doanh với hãng CATL, đã quyết định xây dựng nhà máy sản xuất pin tại thị trấn Marshall cách thành phố Detroit 160 km, cũng thuộc bang Michigan.Trong đó, Ford đầu tư 3,5 tỷ USD. Khác với các doanh nghiệp liên doanh thông thường, nhà máy này do Ford sở hữu 100% cổ phần, còn CATL sẽ tham gia vận hành nhà máy với hình thức là hỗ trợ về mặt công nghệ. Điều này là nhằm tránh né Luật giảm lạm phát.Theo Luật giảm lạm phát, để được miễn giảm thuế đối với xe ô tô điện thì phải lắp pin có phụ tùng chế tạo và lắp ráp tại khu vực Bắc Mỹ đạt trên một tỷ lệ nhất định. Luật này cũng liệt loại pin do các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất khỏi đối tượng được trợ cấp, một điều khoản được cho là nhắm tới các doanh nghiệp Trung Quốc. Do đó, nhà máy sản xuất pin của Ford ở Michigan không có vốn đầu tư của hãng CATL, nên vẫn sẽ được nhận ưu đãi theo Luật giảm lạm phát.CATL là doanh nghiệp chiếm một phần ba thị phần pin ô tô điện trên thế giới, hiện đang vận hành tổng cộng 13 nhà máy ở châu Á và châu Âu. Đây là lần đầu tiên hãng này có nhà máy đặt tại Mỹ.Ba doanh nghiệp sản xuất pin của Hàn Quốc là LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On dự kiến sẽ không tránh khỏi cạnh tranh với doanh nghiệp pin Trung Quốc tại thị trường Bắc Mỹ.