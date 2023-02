Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16/2 công bố tài liệu "Cơ cấu quyền lực Bắc Triều Tiên" tính đến tháng 2. So với tháng 3 năm ngoái, có hơn 40% nhân sự Bộ Chính trị và hơn 60% nhân sự Ban Bí thư thuộc Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc đã bị thay thế.Trước tiên, có 11 lãnh đạo đứng đầu trong số 22 cơ quan thuộc đảng Lao động đã bị thay thế. Bộ Thống nhất cho biết Bắc Triều Tiên đã tăng cường vị thế của các cơ quan chuyên trách về kiểm soát của đảng, tuyên truyền cổ động.Trước tiên, vị trí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban kiểm tra trung ương đảng đều được thay thế bằng ủy viên hoặc ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, nâng cao vị thế của cơ quan kỷ luật này.Chức Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo tổ chức đảng được giao cho Bí thư đảng Jo Yong-won, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và cũng là cánh tay phải của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Bộ Thống nhất đánh giá chính quyền miền Bắc sẽ chính thức triển khai công tác bồi dưỡng tư tưởng quần chúng để đảm bảo sự an toàn dài hạn cho sự cai trị của ông Kim Jong-un.Ngoài ra, Bộ Thống nhất cho rằng miền Bắc đã thay thế khoảng 30% vị trí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lớn.Đối với bộ máy Nội các, đáng chú ý là sự thay đổi người đứng đầu các cơ quan liên quan tới ngành công nghiệp nhẹ, như chức Chủ tịch Ủy ban giám sát chất lượng, Bộ trưởng Công nghiệp nhẹ, Bộ trưởng Công nghiệp hóa chất. Bộ Thống nhất phân tích sự "thay máu" này là nhằm truy cứu trách nhiệm với kết quả sản xuất yếu kém so với kế hoạch đề ra ở lĩnh vực này.Bộ Thống nhất cũng cho biết miền Bắc đã mở rộng Bộ Công nghiệp thực phẩm thành Bộ Công nghiệp địa phương, trong bối cảnh Chủ tịch Kim Jong-un luôn nhấn mạnh về việc giải quyết vấn đề hàng hóa tiêu dùng cho người dân.Về hàng ngũ quan chức quân đội, Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng kiêm Bí thư đảng Lao động Pak Jong-chon đã bị bãi nhiệm khỏi các vị trí quan trọng theo kết quả của Đại hội toàn thể đảng Lao động cuối năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Ri Yong-gil tiếp nhận phần lớn các chức vụ của ông Pak. Ngoài ra, chức Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương được tăng từ một lên hai người, gồm ông Ri Pyong-chol và Ri Yong-gil.Bộ Thống nhất dự báo trong thời gian tới, Bắc Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực tác chiến, chiến thuật của quân đội, nhấn mạnh và đốc thúc thành quả công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị trong bộ máy quân đội, nhằm đạt mục tiêu quốc phòng của nước này.Mặt khác, nối tiếp năm ngoái, trong năm nay em gái ông Kim là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong tiếp tục có mặt trong danh sách ủy viên Nội các.