Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ trao đổi với Chủ tịch nước Trung Quốc về vụ bắn hạ khinh khí cầu do thám

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi họp báo tổ chức tại Nhà Trắng vào ngày 16/2 (giờ địa phương) đã trực tiếp giải thích khẳng định tính chính đáng về việc bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc trong ngày 4/2 vừa qua, một tuần sau khi phát hiện vật thể này trên không phận ở bang Alaska vào ngày 28/1.Ông Biden nhấn mạnh thông qua việc Washington bắn hạ khinh khí cầu trên là nhằm gửi tới Bắc Kinh thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ không không chấp nhận bất cứ sự xâm hại chủ quyền nào, và sẽ có hành động phòng vệ.Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ trao đổi với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hy vọng hai bên sẽ giải quyết dứt khoát vấn đề này. Tuy nhiên, ông Biden khẳng định sẽ không xin lỗi Trung Quốc về việc bắn hạ khinh khí cầu của nước này.Bên cạnh đó, Tổng thống Biden còn giới thiệu những nội dung mà Chính phủ Mỹ đã nắm bắt được cho đến nay về các vật thể bay chưa xác định đã bị bắn hạ trên không phận của bang Alaska, Canada và hồ Huron (Bắc Mỹ) liên tục trong ba ngày từ 10-12/2 vừa qua.Ông Biden cho biết dù chưa xác định chính xác được ba vật thể bay này là gì, song Washington nghi ngờ là có liên quan tới chương trình khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc, hoặc là khinh khí cầu do thám bay từ các nước khác đến.Hiện tại, theo đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ thì ba vật thể bay này có khả năng cao là khinh khí cầu của doanh nghiệp tư nhân, hoặc có thể là khinh khí cầu dùng để giải trí, hay để phục vụ cho các nghiên cứu khoa học, khí tượng.Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ bắn hạ nếu nhận thấy bất kỳ vật thể bay nào đe dọa tới an ninh và sự an toàn của người dân nước này.