Photo : YONHAP News

Các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc ngày 16/2 đã tham dự buổi họp báo do Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài tại Seoul tổ chức, khẳng định sẽ thảo luận về phương thức chi trả tiền bồi thường thiệt hại, đồng thời lên án Chính phủ Seoul đang quá thiếu kiên nhẫn.Luật sư đại diện cho phía các nạn nhân cho rằng điều mà Chính phủ Nhật Bản mong muốn là tài sản của doanh nghiệp Nhật tại Hàn Quốc không bị bán đi, và ngăn chặn việc này thì phải xóa bỏ quyền được đòi bồi thường của các nạn nhân mà tòa án công nhận. Trong khi đó, Chính phủ Seoul đang cố gắng khiến các nạn nhân từ bỏ quyền được đòi bồi thường nhằm giải tỏa mâu thuẫn với Tokyo.Phía luật sư nhấn mạnh trong vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, Chính phủ Hàn Quốc chỉ là bên thứ ba, không phải là nạn nhân mà cũng không phải là doanh nghiệp từng cưỡng ép lao động thời chiến. Do đó phải chăng chính quyền đương nhiệm với tham vọng đạt được thành quả chính trị thông qua việc giải quyết vấn đề này đang là nguyên nhấn khiến tình hình bị bế tắc hay không.Trong ngày 28/2 tới, phía nguyên đơn đã thắng trong vụ kiện đòi bồi thường sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đang vội vã để tiếp xúc riêng với các nạn nhân mà không thông báo tới các luật sư.Phía luật sư khẳng định mặc dù trong số những nạn nhân có người đánh giá tích cực phương án mà Chính phủ đưa ra, song những người này đều mong muốn nhận được lời xin lỗi, tức là điều mà các nạn nhân mong muốn nhất chính là lời xin lỗi chân thành từ phía Chính phủ Nhật Bản.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang lên phương án về việc lập Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến trực thuộc Bộ Hành chính và an toàn làm bên thứ ba thay mặt phía doanh nghiệp Nhật Bản để chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Trong đó, các doanh nghiệp hai nước Hàn-Nhật sẽ đóng góp cho quỹ này.Tuy nhiên, các nạn nhân yêu cầu phía Nhật Bản phải hưởng ứng một cách thành ý như xin lỗi chân thành và tham gia vào việc chi trả bồi thường.