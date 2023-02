Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh việc ngăn chặn lạm dụng AI vào mục đích quân sự

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ngày 16/2 (giờ địa phương) đã tham dự Hội nghị quốc tế cấp Bộ trưởng đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI) quân sự mang tên "REAIM 2023" tại thành phố Hague (Hà Lan), do Chính phủ Hàn Quốc và Hà Lan đồng tổ chức. Tại đây, Ngoại trưởng đã kêu gọi các nước cần phấn đấu hơn để ngăn chặn việc lạm dụng AI vào mục đích quân sự.Ngoại trưởng Park cho biết Hàn Quốc, với tư cách là một nước tiên tiến về AI tại châu Á, đang nhận thức rõ rệt tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại về chủ đề này. Ông giải thích Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đặt mối ưu tiên vào việc thiết lập trật tự kỹ thuật số để nâng cao tự do, kết nối và nhân quyền.Ông Park nhấn mạnh Hàn Quốc càng đặc biệt xem trọng vấn đề này vì hiện đang phải đối mặt với sự khiêu khích rõ rệt của Bắc Triều Tiên qua chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm hạt nhân và tên lửa.Được biết, sự kiện REAIM năm tới sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Seoul dự kiến cũng sẽ tổ chức sự kiện hàng năm là Diễn đàn an ninh thế giới kiểu mới vào cuối năm nay, và thảo luận một cách sâu sắc về tầm ảnh hưởng của AI đến hòa bình và an ninh thế giới.REAIM là hội nghị quốc tế đầu tiên về chủ đề sử dụng AI cho mục đích quân sự. Seoul và Amsterdam đã nhất trí tổ chức sự kiện này trong cuộc họp thượng đỉnh song phương hồi tháng 11 năm ngoái.Hội nghị năm nay kéo dài hai ngày, có sự tham gia của 2.000 người bao gồm Chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, quan chức các tổ chức quốc tế của khoảng 80 nước. Vào ngày cuối cùng, Hàn Quốc cùng 60 quốc gia khác ký kết và công bố "Đơn Kêu gọi hợp sức hành động" (call to action).Ngoại trưởng Park Jin nhận xét hội nghị REAIM lần này là bước ngoặt quan trọng để thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế vào các nguy cơ tiềm ẩn và tầm quan trọng của việc phát triển và sử dụng AI một cách đúng đắn. Ông còn cho rằng các nước sẽ đồng thuận rằng tầm ảnh hưởng AI lên cuộc sống là mối thách thức không những của Hàn Quốc mà còn của tất cả các quốc gia.