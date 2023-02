Chính phủ đánh giá kinh tế Hàn Quốc rơi vào tình trạng trì trệ

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 17/2 đã công bố báo cáo xu hướng kinh tế gần đây, đánh giá kinh tế Hàn Quốc vẫn tiếp tục đà trì trệ trong bối cảnh giá tiêu dùng vẫn ở mức cao, tốc độ hồi phụ nhu cầu nội địa chậm chạp, xuất khẩu chững lại và tâm lý doanh nghiệp thu hẹp.Đây là lần đầu tiên Chính phủ đưa ra nhận định "kinh tế trì trệ" trong quá trình hồi phục kinh tế sau cú sốc đại dịch COVID-19 năm 2020.Trong Sách xanh phát hành tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc từng đưa ra đánh giá tương tự rằng "lo ngại nền kinh tế trì trệ", sau đó nhận định "gia tăng lo ngại về nền kinh tế trì trệ" trong báo cáo đưa ra vào tháng 1 năm nay.Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý IV năm ngoái đã giảm 0,4% (số liệu sơ bộ) so với quý trước đó, lần đầu tiên giảm sau 10 quý kể từ khi giảm 3% trong quý II năm 2020.Xuất khẩu tháng 1 vừa qua cũng giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đà giảm tháng thứ 4 liên tiếp kể từ tháng 10 năm 2022. Xuất khẩu giảm khiến thâm hụt cán cân thương mại của tháng 1 ghi nhận mức cao kỷ lục là 12,65 tỷ USD.Theo đó, Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định cán cân vãng lai tháng 1 có khả năng sẽ không mấy khả quan so với tháng trước đó. Cán cân vãng lai tháng 12 năm ngoái thặng dư 2,68 tỷ USD.Sản xuất ngành chế tạo trong tháng 12 năm 2022 giảm 3,5% so với một tháng trước, đã ảnh hưởng tới tình hình xuất khẩu. Sản xuất ở ngành dịch vụ cũng giảm 0,2%, đà giảm 4 tháng liền. Trước những ảnh hưởng này, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đã giảm 1,6% so với tháng trước đó, mức giảm lớn nhất sau 32 tháng kể từ tháng 4 năm 2020 (1,8%).Giá tiêu dùng tháng 1 đã tăng 5,2% so với một năm trước, mức giảm tăng so với tháng trước đó (5%), do giá điện gia tăng.Chỉ số lòng tin của các doanh nghiệp (BSI), phản ánh nhận thức của doanh nghiệp về tình hình nền kinh tế, đạt 69 điểm trong tháng 1, giảm 5 điểm so với một tháng trước. Chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn bi quan về nền kinh tế nhiều hơn số doanh nghiệp có nhận định lạc quan.Chính phủ cam kết sẽ dồn toàn lực để thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư, trên cơ sở là ổn định giá cả và giảm nhẹ gánh nặng cho người dân.