Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc điều tra nghi ngờ trốn thuế của nhà sáng lập SM

Photo : YONHAP News

Cơ quan thuế quốc gia (NTS) Hàn Quốc cho biết đã bắt đầu công cuộc điều tra thực hư về nghi ngờ trốn thuế của ông Lee Soo-man, cựu nhà sản xuất âm nhạc đồng thời là nhà sáng lập công ty giải trí SM, do Giám đốc điều hành đương nhiệm của SM là Lee Sung-soo tố cáo hôm 16/2.Hiện cơ quan này đang xác nhận nội dung cụ thể về vụ việc và điều tra nội bộ công ty giải trí SM.Trong video đăng vào sáng ngày 16/2, Giám đốc điều hành Lee Sung-soo, cũng là cháu vợ của ông Lee Soo-man, cáo buộc ông này trốn thuế thông qua công ty có tên CT Planning Limited do ông thành lập vào năm 2019 tại Hong Kong.Nếu cáo buộc này là thật thì Cơ quan thuế sẽ tiến hành điều tra thuế đối với công ty SM và ông Lee Soo-man.Tuy nhiên, khả năng cao Cơ quan thuế đã từng xem xét và xử phạt đối với nghi ngờ trốn thuế của SM và ông Lee Soo-man trong đợt điều tra thuế đột xuất vào năm 2014 và 2021. Thời điểm năm 2021, Cơ quan thuế khu vực Seoul từng truy thu số tiền thuế 20,2 tỷ won (15,6 triệu USD) với SM do phát hiện một dòng vốn công ty tuồn ra nước ngoài bất hợp pháp.