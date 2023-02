Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu liên minh Hàn-Mỹ tiến hành tập trận chung

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 17/2 ra tuyên bố sẽ có hành động đáp trả liên tiếp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung mà hai nước này cho là hành động chuẩn bị vì cuộc chiến tranh xâm lược.Đây được xem là lời đe dọa về cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 3, và có khả năng miền Bắc sẽ dùng đây làm cái cớ để thực hiện các động thái khiêu khích mới.Ngoài ra, về việc Mỹ đề nghị triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng xem đây là hành vi kích động khó chấp nhận, xui khiến Hội đồng bảo an trở thành cơ quan thực hiện chính sách thù địch đối với miền Bắc.Theo đó, phát ngôn viên này cho rằng nếu Hội đồng bảo an tiếp tục bị Mỹ lôi kéo và "biến chất" thành công cụ gây áp lực cho Bắc Triều Tiên thì nước này sẽ phản kháng lại bằng cách xem xét việc tăng cường các hành động quân sự bổ sung.Trong một tin liên quan về báo cáo công tác của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào cùng ngày, cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ trong tháng 3 sẽ kéo dài liên tục trong 11 ngày, cuộc tập trận cơ động ngoài trời cũng sẽ được mở rộng về quy mô lẫn phạm vi. Kịch bản tập trận lần này sẽ bao gồm bài học rút ra từ chiến tranh Nga-Ukraine và các động thái uy hiếp dự kiến của Bắc Triều Tiên.