Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông ngày 18/2

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên lúc 5 giờ 22 phút chiều ngày 18/2 đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định được chủng loại về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc.Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích độ cao, tốc độ và tầm xa của tên lửa này.Đây là tên lửa đạn đạo lần thứ hai mà miền Bắc phóng trong năm nay, 49 ngày sau lần phóng vào đầu năm 2023.Các chuyên gia phân tích Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm thị uy và phản đối việc triệu tập cuộc họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dưới sự dẫn dắt của Mỹ, cũng như việc Hàn Quốc ghi chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên là "kẻ địch" của Seoul trong Sách trắng Quốc phòng phát hành hai ngày trước đó.Trong bài phát biểu dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bắc Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đề nghị triệu tập cuộc họp của Hội đồng bảo an là hành vi kích động khó chấp nhận, xui khiến Hội đồng bảo an trở thành cơ quan thực hiện chính sách thù địch đối với miền Bắc.Ngoài ra, đợt phóng này được cho là nhằm thị uy việc liên quân Hàn-Mỹ sắp sửa tiến hành cuộc diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng (DSC TTX) vào ngày 22/2 sắp tới.