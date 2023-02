Mỹ điều động máy bay ném bom B-1B diễn tập trên bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong ngày 19/2, quân đội Hàn-Mỹ đã tiến hành tập trận chung trên không phận bán đảo Hàn Quốc, trong đó huy động nhiều tài sản chiến lược của Mỹ, nhằm đối phó với động thái khiêu khích tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên.Hai máy bay ném bom B-1B của quân đội Mỹ dẫn đầu, theo sau là chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Không quân Hàn Quốc và chiến đấu cơ F-16 của quân đội Mỹ. Các máy bay chiến đấu của hai nước đã tiến hành diễn tập hộ vệ cho máy bay ném bom B-1B của Mỹ tiến vào Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ).Được biết, hơn 10 máy bay của Không quân Mỹ đã tiến vào không phận biển Tây, sau đó bay xuống khu vực phía Nam, rồi bay tới biển Đông. B-1B có vận tốc bay đạt trên 1.500 km/giờ, mỗi lần có thể bay được quãng đường dài gần 10.000 km. Nếu cất cánh từ đảo Guam (Mỹ) thì máy bay này có thể bay tới không phận Bình Nhưỡng trong vòng hai tiếng đồng hồ.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đánh giá việc Mỹ cử nguồn lực răn đe mở rộng tới bán đảo Hàn Quốc chỉ một ngày sau vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 hôm 18/2 là nhằm thị uy năng lực phòng thủ và trạng thái sẵn sàng đối phó của liên quân hai nước.Mặt khác, quan chức quốc phòng cấp cao Hàn-Mỹ sẽ tiến hành diễn tập vận hành phương tiện răn đe mở rộng (DSC TTX) vào ngày 22/2 tại Mỹ, giả định về kịch bản Bắc Triều Tiên tấn công hạt nhân. Sau đó, quan chức hai nước sẽ tới thăm căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, tái khẳng định về quyết tâm cung cấp năng lực răn đe mở rộng của Washington cho Seoul. Trong tháng sau, hai bên sẽ tiến hành cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" kéo dài 11 ngày, trong đó bao gồm nội dung tập trận cơ động ngoài trời quy mô lớn.Quân đội Hàn Quốc cho biết trong tháng 3, hai bên sẽ tiến hành thêm một cuộc tập trận bất ngờ, chủ yếu huy động nguồn lực chiến đấu trên không tương tự như ngày 19/2.Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật đã nhóm họp khẩn cấp bên lề Hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức, nhất trí tăng cường hợp tác an ninh ba bên, thực thi lệnh cấm vận với Bắc Triều Tiên.