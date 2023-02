Chính giới Hàn Quốc dự kiến sẽ biểu quyết đề nghị bắt giữ Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Một quan chức đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 18/2 cho biết Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Joo Ho-young và người đồng chức thuộc đảng đối lập Dân chủ đồng hành Park Hong-keun một ngày trước đó đã nhất trí về lịch trình xử lý dự thảo đề nghị bắt giam Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung.Cụ thể, dự thảo sẽ được báo cáo lên phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 24/2 và tiến hành biểu quyết vào ngày 27/2.Quan chức này cho biết lúc đầu phía đảng đối lập đã đề nghị báo cáo ngày 23/2 và biểu quyết vào một ngày sau đó, song lịch trình đã được điều chỉnh lại như trên do trùng với nhiều kế hoạch quan trọng khác như cuộc họp của Ủy ban Tình báo và Ủy ban điều hành Quốc hội, lễ diễn thuyết chung của đảng cầm quyền ngày 23/2 tại tỉnh Gangwon trước thềm Đại hội toàn đảng 8/3.Về phần mình, một quan chức đảng đối lập cho biết lịch trình biểu quyết ngày 27/2 do đảng cầm quyền đề ra, và đảng đối lập cũng không có lý do để bác bỏ.Trong tin nhắn gửi đến các nghị sĩ đảng Dân chủ đồng hành ngày 17/2, Đại diện đảng Joo Ho-young đã kêu gọi toàn bộ đảng viên sắp xếp lịch trình các hoạt động tại các khu vực bầu cử trong thời gian tổ chức phiên họp bất thường (đến ngày 28/2), để có thể tham gia đầy đủ trong phiên họp chính thức, với lý do khả năng cao sẽ tiến hành biểu quyết các vấn đề quan trọng tại cuộc họp này.Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 17/2 đã gửi đơn đề nghị Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul bắt giam Chủ tịch đảng Lee Jae-myung với các cáo buộc lạm quyền trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), khu đô thị mới Wirye (thuộc quận Songpa, Seoul và thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi) và câu lạc bộ bóng đá Seongnam.Đơn đề nghị bắt giam sẽ được trình lên Quốc hội sau khi được Viện Kiểm sát tối cao, Bộ Tư pháp và Tổng thống thông qua và phê duyệt.Sau đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ trình bày đơn đề nghị tại phiên họp chính thức và sẽ tiến hành biểu quyết vào một ngày sau đó, trong vòng 72 tiếng. Nếu quá 72 tiếng mà vẫn không đưa ra kết luận thì sẽ tiếp tục biểu quyết tại phiên họp tổ chức sau đó. Nếu hơn một nửa số nghị sĩ trong danh sách tham dự tiến hành bỏ phiếu và số phiếu tán thành quá bán thì Tòa án sẽ tiến hành thẩm vấn bị cáo, trường hợp ngược lại thì lệnh bắt giam sẽ bị bác bỏ.