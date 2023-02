Chất lượng cuộc sống của người Hàn được cải thiện rõ rệt sau dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/2 công bố báo cáo thường niên về "Chất lượng cuộc sống", phản ánh hình ảnh cuộc sống của người dân Hàn Quốc trên nhiều khía cạnh khác nhau mà các chỉ số kinh tế chưa thể hiện hết.Theo báo cáo công bố lần này thì chất lượng cuộc sống của người dân Hàn Quốc nhìn chung đã được cải thiện. Cụ thể, tỷ lệ béo phì năm 2021 là 37,1%, giảm so với tỷ lệ 38,3% năm 2020. Số ngày đi du lịch trong nước bình quân đầu người năm 2021 là 6,58 ngày, tăng so với 5,81 ngày năm 2020. Đặc biệt, tỷ lệ người dân đi du lịch trong nước năm 2021 là 89%, thậm chí còn cao hơn so với trước khi bùng phát dịch COVID-19 (năm 2019 là 85%).Các chỉ số từng bị giảm đi do người dân bị hạn chế hoạt động bên ngoài, như làm việc tại nhà, học tập trực tuyến trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, đều có chiều hướng được cải thiện. Mức độ tin tưởng vào người khác, từng giảm trong thời gian bùng dịch do người dân bị hạn chế hoạt động bên ngoài đã tăng khoảng 9%, đạt 59,3%. Tỷ lệ tham gia vào các tổ chức xã hội đạt 47,7%, tăng 1,3%.Trong tổng số 62 chỉ số về toàn bộ chất lượng đời sống của người dân, có 47 chỉ số được cải thiện hơn so với kết quả khảo sát trước đó (tương đương 75%).Tuy nhiên, trong khi các chỉ số liên quan tới hoạt động ngoài trời có sự cải thiện rõ rệt, thì các chỉ số xã hội, lý do chính kéo tụt chất lượng cuộc sống của người dân, lại vẫn chưa mấy tiến triển.Tỷ lệ tự sát năm 2021 là 26 người trên 100.000 dân, tăng 0,3 người so với một năm trước đó. Tỷ lệ người già neo đơn đạt 20,8%, tăng 0,2%. Đặc biệt, tỷ lệ bạo hành trẻ em có khuynh hướng tăng mạnh. Số vụ trẻ em bị bạo hành năm 2021 là 502,2 vụ trên 100.000 dân, đã tăng hơn 100 vụ so với năm 2020 (401,6 vụ). Tỷ lệ trẻ em từng bị bạo hành đang có khuynh hướng tăng dần qua các năm, bắt đầu từ mức 17,7 em trên 100.000 dân vào năm 2001.Các chỉ số xã hội không được cải thiện khiến chỉ số chất lượng cuộc sống của Hàn Quốc vẫn bị xếp ở nhóm thấp nhất trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Theo Chỉ số cuộc sống tốt đẹp hơn (Better Life Index - BLI) do OECD công bố, thể hiện sự hài lòng về cuộc sống, Hàn Quốc đạt 6,3 điểm trong năm ngoái, thấp hơn bình quân chung trong vòng ba năm gần đây của OECD (6,7 điểm).