Cộng đồng quốc tế kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 19/2 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 18/2.Tuyên bố có nội dung hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay lập tức hành vi khiêu khích, tuân thủ toàn diện nghĩa vụ quốc tế căn cứ theo tất cả các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc một lần nữa yêu cầu miền Bắc nối lại đối thoại nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện và có thể kiểm chứng, vì nền hòa bình bền vững.Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa tới các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Washington tái khẳng định về cam kết phòng thủ vững chắc cho hai nước đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản.Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cũng ra tuyên bố riêng, cho biết đang thảo luận chặt chẽ với các nước đồng minh và đối tác về vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng. Bộ Tư lệnh đánh giá vụ phóng lần này không đe dọa ngay lập tức tới lãnh thổ hay nhân lực của Mỹ cũng như các nước đồng minh, nhưng các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của miền Bắc rõ ràng đang gây bất ổn tình hình khu vực.Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày 19/2 cũng chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa một ngày trước của Bắc Triều Tiên là hành động nguy hiểm và liều lĩnh, đe dọa tới hòa bình và an ninh khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) ra tuyên bố lên án chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng đang đe dọa tới mọi quốc gia, cho rằng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cần phải đối phó một cách thích hợp. Cơ quan này còn hối thúc Bắc Triều Tiên dừng ngay lập tức hành vi phóng tên lửa đạn đạo, đồng ý đối thoại một cách xây dựng với Hàn Quốc. EU tuyệt đối không dung thứ hành vi của miền Bắc gây tổn hại tới cơ chế không phổ biến hạt nhân của cộng đồng quốc tế. Con đường duy nhất để đạt được hòa bình và an ninh bền vững chính là việc Bắc Triều Tiên có hành động cụ thể để phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Tuyên bố khẳng định EU sẵn sàng hỗ trợ các quy trình đối thoại mới.Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 18/2 (giờ địa phương) cũng kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, được phỏng đoán là tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng, đã vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc.Bộ trưởng 7 nước yêu cầu cộng đồng quốc tế đoàn kết để đối phó với các hành động liều lĩnh của Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm các biện pháp đối phó trên phương diện Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. G7 cũng đề nghị tất cả các quốc gia phải thực thi nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an một cách toàn diện và hiệu quả.