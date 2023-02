Nhà trẻ tại Hàn Quốc giảm gần 10.000 cơ sở trong vòng 5 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 19/2 cho biết số nhà trẻ trên toàn quốc tính đến cuối năm 2022 là 30.923 cơ sở, giảm 9.315 cơ sở so với cuối năm 2017 (40.238 cơ sở), đồng nghĩa với việc cứ 4 nhà trẻ thì có một nhà trẻ đóng cửa.Các lớp trông trẻ tại nhà có mức giảm lớn nhất là 40%, từ 19.000 nơi xuống còn 12.000 nơi. Lớp trông trẻ tại nhà là một trong những cơ sở giữ trẻ được bậc phụ huynh ưa chuộng dù quy mô nhỏ, do có vị trí gần với nhà ở hoặc chung cư và môi trường nuôi dạy trẻ tương tự như hộ gia đình.Tỷ lệ sinh trong cả năm 2018 rơi xuống còn 0,98 trẻ, là yếu tố ảnh hưởng đầu tiên tới sự sụt giảm của lớp trông trẻ tại nhà, do đây là nơi thường nhận chăm sóc trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi.Theo dự đoán, nếu tình hình tỷ lệ sinh tiếp tục giảm thì tốc độ đóng cửa của các loại hình nhà trẻ khác cũng sẽ tăng chóng mặt.Tính đến năm 2022, số nhà trẻ tư nhân, nhà trẻ hợp tác xã (nhà trẻ được điều hành bởi phụ huynh, giáo viên và người dân), nhà trẻ do công ty và tổ chức điều hành cũng giảm lần lượt là 30,75%, 19,5% và 20,88%.Các đoàn thể phụ huynh trẻ nhỏ đang quan tâm về vấn đề số nhà trẻ và trường mẫu giáo giảm do tỷ suất sinh cực thấp, từ đó xúc tiến đề ra các biện pháp đối phó với vấn đề này.Chính phủ Hàn Quốc đã nhấn mạnh việc ưu tiên quản lý cung cầu nhà trẻ và trường mẫu giáo một cách có hệ thống, trước khi tiến hành triển khai kế hoạch hợp nhất nhà trẻ và trường mẫu giáo trong năm 2025.