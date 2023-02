Sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của ô tô Hàn Quốc tăng liên tục trong 6 tháng

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 20/2 cho biết kim ngạch xuất khẩu xe ô tô trong tháng 1/2023 đạt 4,98 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất ghi nhận trong tháng 1 từ trước đến nay.Sản lượng xe ô tô xuất khẩu trong tháng 1 là 201.000 chiếc xe, tăng 11,3%. Giá xuất khẩu trung bình của xe ô tô chạy bằng động cơ đốt trong là 200.000 USD, xe ô tô thân thiện với môi trường là 300.000 USD.Xét theo từng doanh nghiệp, sản lượng xe ô tô điện do Hyundai xuất khẩu leo thang, trong khi xe đa dụng thể thao (SUV) lại giảm; tổng số xe xuất khẩu tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022. Số liệu này của hãng Kia tăng 19,7%.Công ty ô tô General Motors (GM) tăng 32,3%, hãng Ssangyong tăng 42,1%. Ngược lại, mẫu xe XM3 của Renault Korea giảm 10,3%.Kim ngạch xuất khẩu xe ô tô thân thiện với môi trường trong tháng 1 là 1,79 tỷ USD, tăng 42,3% so với năm 2022, sản lượng xe xuất khẩu là 57.000 chiếc, tăng 29,8%, là mức cao nhất từ trước đến nay.Đây cũng là năm đầu tiên tỷ trọng xe ô tô thân thiện với môi trường trên tổng số kim ngạch ô tô xuất khẩu vượt mức 35% và cho thấy mức tăng trưởng bền bỉ.Đặc biệt, sản lượng xuất khẩu xe ô tô điện Ioniq5 (Hyundai), EV6 (Kia) đạt 27.233 xe, tăng 63,1% so với năm trước, nhờ nhu cầu mua hai mẫu của người nước ngoài tiếp tục giữ mức ổn định và việc hãng này bắt đầu xuất khẩu dòng xe Ioniq6 sang thị trường ô tô điện lớn nhất là Mỹ.Xuất khẩu xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) tăng 6% (23.956 xe) và plug-in hybrid (xe hybrid có cắm sạc điện bên ngoài) tăng 24,6% (5.420 xe). Xe ô tô chạy bằng khí hydro đạt 97 xe, tăng 102,1%.Số ô tô được sản xuất trong tháng 1 đạt 307.000 xe, tăng 13,2%. Sản lượng tăng được phân tích là do doanh số bán ô tô ra thị trường nội địa tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, doanh số xe thân thiện với môi trường là 23.000 xe, tăng 28,9%, phần lớn là xe hybrid (21.000 xe). Nguyên nhân của sự gia tăng này là do năm 2022 chỉ có 642 chiếc xe ô tô thân thiện với môi trường được bán ra do hết sạch khoản hỗ trợ xe điện.