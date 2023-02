Cuộc họp công khai về vấn đề phóng tên lửa miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không đạt kết quả nào

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 20/2 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp công khai liên quan tới các động thái khiêu khích tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên vào cuối tuần vừa qua.Cuộc họp khẩn lần này được triệu tập theo yêu cầu của Nhật Bản, nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an kể từ năm nay. Đây cũng là cuộc họp công khai đầu tiên của Hội đồng bảo an trong năm 2023 liên quan tới vấn đề Bắc Triều Tiên.Hàn Quốc, nước tham gia cuộc họp với tư cách là bên có quan hệ lợi hại liên quan, đã cùng với Mỹ và các nước phương Tây lên án hành vi phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh việc cần thiết phải áp thêm biện pháp cấm vận miền Bắc.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã chỉ trích hai nước thường trực Hội đồng bảo an là Trung Quốc và Nga vì đã ngăn cản Liên hợp quốc có thể đối phó chính thức với Bắc Triều Tiên. Hai nước này đã buộc các nước phải im lặng bất chấp miền Bắc đã vô số lần vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Bà Greenfield khẳng định Mỹ sẽ tái xúc tiến ra tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng bảo an về vấn đề miền Bắc.Cuối năm ngoái, Washington đã đệ trình dự thảo Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng bảo an với nội dung lên án hành động phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, nhưng không thành do vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh và Matxcơva.Về vấn đề này, Trung Quốc cho rằng cần phải tránh những hành động có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, qua đó tái khẳng định lập trường phản đối các bước đi của Mỹ. Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và có phương hướng giải quyết theo hướng chính trị một cách đúng đắn, đồng thời hạn chế các hành động làm căng thẳng leo thang.Rốt cuộc, cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an cùng ngày đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào.Người phát ngôn Liên hợp quốc trong buổi họp báo thường kỳ cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có cuộc gặp với Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song vào ngày 30/1 vừa qua. Tại đây, ông Guterres đã truyền đạt mối lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc, kêu gọi miền Bắc thực thi toàn diện các nghị quyết của Hội đồng bảo an.