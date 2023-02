Ra mắt Nhóm điều tra đặc biệt về tội phạm ma túy tại 4 Viện kiểm sát thành phố cấp trung ương Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát tối cao Hàn Quốc ngày 21/2 đã chính thức ra mắt "Nhóm điều tra đặc biệt về tội phạm ma túy" trực thuộc Viện kiểm sát ở 4 thành phố lớn trên toàn quốc là khu vực Trung Seoul, thành phố Incheon, thành phố Busan và thành phố Gwangju.Tại Hội đồng đối sách về ma túy vào tháng 10 năm ngoái do Văn phòng điều phối Nhà nước chủ quản, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "Đối sách tổng hợp về quản lý ma túy", trong đó bao gồm kế hoạch ra mắt "Nhóm điều tra đặc biệt về tội phạm ma túy".Nhóm điều tra đặc biệt tại Viện Kiểm sát ở 4 thành phố cấp trung ương trên sẽ bao gồm 84 nhân lực chuyên môn thuộc các cơ quan Chính phủ như Cơ quan Hải quan, Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS), chính quyền các địa phương, Cơ quan quản lý internet, trong đó 69 cán bộ thuộc Viện Kiểm sát.Người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm nghiêm trọng, chuyên phụ trách điều tra về ma túy tại 4 Viện Kiểm sát trên sẽ đảm nhận vị trí Trưởng Nhóm điều tra đặc biệt. Mỗi nhóm được bố trí hai đến ba công tố viên chuyên về ma túy, và 9 đến 16 cán bộ điều tra về ma túy và web tối (Dark web), tức trang web đề cập đến nội dung trực tuyến được mã hóa và không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường.Ngoài ra, mỗi nhóm cũng được phân bổ từ 3 đến 5 nhân lực chuyên môn về buôn lậu ma túy ở các bến cảng và sân bay thuộc Cơ quan Hải quan, nhân lực chuyên môn về y tế và dược phẩm thuộc MFDS hoặc chính quyền địa phương và nhân lực chuyên chặn và xóa bỏ các trang web quảng cáo buôn bán ma túy thuộc Cơ quan quản lý internet.Chính phủ cũng sẽ nâng cấp hệ thống theo dõi các loại ma túy trên mạng internet trong năm nay, nhằm theo dõi 24/24 các tin nhắn và trang web giao dịch mua bán ma túy qua mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).Viện Kiểm sát tối cao cho biết số tội phạm ma túy trong năm ngoái là 18.395 người, tăng 13,9% so với một năm trước. Khối lượng ma túy bắt được tăng gấp 8 lần trong vòng 5 năm, từ 154,6 kg trong năm 2017 lên 1.295,7 kg trong năm 2021. Đặc biệt, tỷ lệ tội phạm ma túy ở độ tuổi 10 đến 29 đã tăng gấp 2,4 lần trong 5 năm, từ 15,8% năm 2017 lên 34,2% trong năm ngoái.