Photo : YONHAP News

Tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết đầu tiên công nhận cặp vợ chồng đồng tính vẫn có đủ tư cách để được công nhận là "người phụ thuộc" khi xét bảo hiểm y tế.Tòa án cấp cao Seoul ngày 21/2 đã ra phán quyết phía nguyên đơn họ So đã kết hôn đồng tình được 5 năm, thắng kiện Cơ quan Bảo hiểm y tế quốc gia.Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng dù khó công nhận vợ chồng nguyên đơn là quan hệ hôn nhân theo pháp luật, nhưng vẫn phải áp dụng nguyên tắc bình đẳng liên quan tới tư cách "người phụ thuộc" trong bảo hiểm y tế. Do vậy, Tòa án yêu cầu Cơ quan Bảo hiểm y tế phải hủy bỏ việc thu phí bảo hiểm y tế với nguyên đơn.Luật sư của phía nguyên đơn bày tỏ hoan nghênh phán quyết của Tòa án, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Tòa án công nhận quyền lợi của cặp vợ chồng đồng tính. Luật sư cho rằng xét tới mục đích và tinh thần của chế độ người phụ thuộc trong bảo hiểm y tế thì việc loại bỏ vợ hoặc chồng là người đồng tính khỏi đối tượng "người phụ thuộc" không khác nào phân biệt đối xử.Nguyên đơn họ So đã tổ chức lễ kết hôn với một người đồng tính họ Kim vào năm 2019, nhưng không được công nhận mối quan hệ hôn nhân. Sau đó, nguyên đơn đã đề nghị và được Cơ quan Bảo hiểm y tế công nhận tư cách "người phụ thuộc" của Kim, người đang đóng phí bảo hiểm y tế tại nơi làm việc. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện của hai người được truyền thông đưa tin, Cơ quan Bảo hiểm y tế đã rút lại quyết định, cho rằng nguyên đơn không đủ tư cách được công nhận là "người phụ thuộc", nên vẫn thu phí bảo hiểm riêng với nguyên đơn. Sau đó, hai vợ chồng này đã khởi kiện hành chính, cho rằng Cơ quan Bảo hiểm y tế đã tước tư cách "người phụ thuộc" của nguyên đơn vì lý do giới tính.Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã bác đề nghị của nguyên đơn, cho rằng khó có thể coi hai người này có quan hệ hôn nhân theo pháp luật.