Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 2 tại Hàn Quốc đạt 4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 20/2 công bố kết quả điều tra về xu hướng tiêu dùng tháng 2, cho biết tỷ lệ lạm phát kỳ vọng trong tháng này đạt 4%, tăng 0,1% so với tháng 1.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng đã duy trì đà giảm hai tháng liên tiếp sau khi ghi nhận 4,3% trong tháng 10 năm ngoái, thậm chí rớt xuống còn 3,8%, nhưng đã tăng trở lại trong tháng trước với 3,9% và tiếp tục xu hướng tăng trong tháng 2.BOK giải thích nguyên nhân tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tăng là do chịu ảnh hưởng lớn từ giá cả sinh hoạt, như chi phí năng lượng trong mùa đông như giá điện và giá gas tăng, cước phí công cộng như phí giao thông cũng đang được dự báo sẽ tăng giá.Nhận thức của người tiêu dùng trong tháng 2 về giá cả trong vòng một năm qua là 5,2%, tăng 0,2% so với một tháng trước. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 2 đạt 90,2 điểm, giảm 0,5 điểm so với tháng 1.Theo Ngân hàng trung ương, xuất khẩu giảm do kinh tế toàn cầu suy thoái, giá cả tăng mạnh tập trung vào các chi phí công cộng đã khiến cho chỉ số tâm lý tiêu dùng rớt điểm. Chỉ số này đã 9 tháng liên tiếp đạt dưới 100 điểm, cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan hơn so với mức bình quân dài hạn (năm 2003-2022).Trong 6 chỉ số cấu thành nên chỉ số tâm lý tiêu dùng, đánh giá về nền kinh tế hiện tại (48 điểm), triển vọng cuộc sống tương lai (83 điểm) và triển vọng thu nhập hộ gia đình (95 điểm) đã giảm so với tháng 1, còn triển vọng kinh tế tương lai (60 điểm) và đánh giá chi tiêu tiêu dùng về cuộc sống hiện tại (82 điểm) là tương tự như một tháng trước. Duy chỉ có triển vọng về chi tiêu tiêu dùng đạt 112 điểm, tăng so với tháng 1.Triển vọng về lãi suất đạt 113 điểm trong tháng này, giảm 19 điểm so với tháng 1, mức giảm lớn nhất kể từ sau tháng 3 năm 2020. Nguyên nhân được cho là do lãi suất trên thị trường đã giảm mạnh, cộng thêm tâm lý lo ngại về việc lãi xuất tăng thêm cũng thu hẹp.Triển vọng về giá nhà ở đạt 71 điểm, tăng 3 điểm so với tháng 1, nhờ Chính phủ công bố Luật đặc biệt về đô thị mới, trong khi xu hướng giá nhà giảm vẫn đang ở mức thấp.Triển vọng về cơ hội việc làm tăng 3 điểm lên 69 điểm trong tháng này. Mặc dù quy mô tăng số người có việc làm đã thu hẹp, song triển vọng về cơ hội việc làm quay lại đà tăng do kỳ vọng về số người tìm việc sẽ gia tăng khi cuộc sống thường nhật được phục hồi sau đại dịch COVID-19.