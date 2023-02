Đại sứ Hàn Quốc kịch liệt lên án Bắc Triều Tiên tại cuộc họp của Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook đã lên án gay gắt các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Bắc Triều Tiên tại buổi thảo luận công khai của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được tổ chức vào ngày 20/2 (giờ địa phương) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York. Ông Hwang chỉ trích không có một nước thành viên Liên hợp quốc nào dám ngang nhiên nhạo báng và đe dọa vai trò của Hội đồng bảo an cũng như nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc như miền Bắc.Mặc dù không phải thành viên của Hội đồng bảo an nhưng Hàn Quốc đã tham gia cuộc họp lần này với tư cách nước đương sự. Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh bất chấp tình trạng thiếu lương thực, đời sống người dân gặp khó khăn nghiêm trọng, Bình Nhưỡng vẫn liên tục phóng tên lửa đạn đạo, lãng phí của cải vật chất.Đại sứ Hwang dự báo xét tới các vụ khiêu khích liên tiếp của Bắc Triều Tiên thời gian qua, nhiều khả năng nước này sẽ còn khiêu khích nhiều hơn nữa trong tương lai gần.Ông Hwang cũng lấy làm tiếc về việc Hội đồng bảo an không thể đối phó hiệu quả với hành vi vi phạm nghị quyết trừng phạt của Bình Nhưỡng do Bắc Kinh và Mátxcơva dùng quyền phủ quyết. Điều này là tự mâu thuẫn với chính mình.Từ năm 2006 tới năm 2017, Nga và Trung Quốc đã 10 lần tán thành nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Nghị quyết cuối cùng là nghị quyết số 2397 còn có điều khoản rằng Hội đồng bảo an phải tự động thảo luận về việc tăng cường cấm vận xăng dầu với miền Bắc nếu nước này phóng tên lửa ICBM. Vậy nhưng Nga và Trung Quốc gần đây lại phản đối việc cấm vận thêm với miền Bắc, "trước sau bất nhất".