Photo : KBS News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc 21/2 cho biết Chính phủ đang soạn thảo "Chiến lược quốc phòng", với mục tiêu công bố vào tháng 3 tới.Chiến lược quốc phòng này được sửa đổi từ Chính sách cơ bản quốc phòng, được Hàn Quốc công bố 5 năm một lần, theo khái niệm tương tự với Chiến lược quốc phòng của Mỹ, kéo dài thời gian thực hiện thành 15 năm.Đây là một văn kiện mật nên nội dung cụ thể sẽ không được công bố. Tuy nhiên, 4 mục tiêu trong Chiến lược sẽ bao gồm phòng thủ tích hợp và năng động, đổi mới và tự cường, đồng minh và đoàn kết, an toàn và cùng phát triển. Đây là những mục tiêu đã được giải thích trong Sách trắng Quốc phòng năm 2022 mà Chính phủ công bố vào ngày 16/2 vừa qua.Mục tiêu "phòng thủ tích hợp và năng động" gồm nội dung xây dựng trạng thái quốc phòng tích hợp và năng động đối phó với các mối uy hiếp an ninh phức tạp như việc Bắc Triều Tiên đẩy cao hạt nhân, cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung ngày càng trở nên sâu sắc, biến đổi khí hậu; dựa trên nền tảng đó để đạt thắng lợi sớm, giảm thiểu thiệt hại trong các tình huống nguy cấp."Đổi mới và tự cường" gồm nội dung xúc tiến tăng cường hệ thống phòng thủ ba trụ cột nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân, tên lửa miền Bắc, phát triển năng lực thực thi tác chiến an ninh mạng, máy bay điện từ và không gian, đẩy nhanh xây dựng hệ thống chiến đấu phức hợp có và không có người lái, tăng cường năng lực đối phó với máy bay không người lái.Mục tiêu "đồng minh và đoàn kết" đề ra phương hướng phát triển và đẩy mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thành đồng minh chiến lược toàn diện; mở rộng và tăng cường mạng lưới hợp tác quốc phòng toàn cầu.Nội dung chính thức của Chiến lược quốc phòng dự kiến sẽ được quyết định sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol phê duyệt lần cuối.