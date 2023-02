Chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) tháng 2 tương tự tháng 1

Photo : YONHAP News

Kinh tế bất ổn khiến chỉ số lòng tin doanh nghiệp (BSI) của giới doanh nghiệp chế tạo giảm trong tháng 2, nhưng ngược lại, chỉ số này ở các doanh nghiệp phi chế tạo lại được cải thiện nhờ hiệu quả từ việc Chính phủ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/2 công bố chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp trong tháng 2 đạt 69 điểm, bằng với tháng trước. Mức 69 điểm là mức thấp nhất trong vòng 2 năm 5 tháng, sau mức 64 điểm tháng 9/2020.Chỉ số BSI thể hiện cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình kinh doanh hiện tại, nếu thấp hơn 100 có nghĩa là số doanh nghiệp nhận định tiêu cực nhiều hơn doanh nghiệp nhận định tích cực.Chỉ số BSI lĩnh vực chế tạo đạt 63 điểm, giảm 3 điểm so với tháng trước, chỉ số BSI lĩnh vực phi chế tạo tăng 2 điểm, đạt 73 điểm. Trong đó, chỉ số BSI của doanh nghiệp điện tử, video và thiết bị truyền thông giảm 10 điểm, ảnh hưởng từ sự sụt giảm nhu cầu chíp bán dẫn; lĩnh vực máy móc khác giảm 10 điểm, kim loại cơ bản giảm 5 điểm.Ở lĩnh vực phi chế tạo, nhờ tâm lý tiêu dùng được cải thiện sau khi Chính phủ cho phép bỏ khẩu trang trong không gian kín, chỉ số BSI doanh nghiệp bán buôn bán lẻ tăng 5 điểm, vận tải kho bãi tăng 6 điểm, quản lý hạ tầng kinh doanh, dịch vụ cho thuê tăng 4 điểm.Chỉ số BSI triển vọng toàn ngành công nghiệp trong tháng 3 đạt 71 điểm, tăng 3 điểm so với một tháng trước, trong đó lĩnh vực chế tạo tăng 1 điểm, đạt 66 điểm; lĩnh vực phi chế tạo đạt 74 điểm, tăng 4 điểm.Chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng 2 đạt 91,6 điểm, tăng 1,5 điểm so với tháng trước. ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI).