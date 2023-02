Chỉ số khốn khổ của Hàn Quốc trong tháng 1/2023 cao nhất trong lịch sử thống kê

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Kim Hoi-jae (đảng Dân chủ đồng hành) ngày 22/1 công bố kết quả phân tích tài liệu của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, cho biết trong tháng trước, "chỉ số khốn khổ" (Misery Index) của nước này đạt 8,8 điểm, cao nhất (xét riêng trong tháng 1) kể từ sau khi Hàn Quốc thay đổi tiêu chuẩn thống kê tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 6/1999.Chỉ số khốn khổ được nhà kinh tế học người Mỹ Arthur Okun lập ra, được tính bằng tổng của tỷ lệ tăng giá tiêu dùng và tỷ lệ thất nghiệp.Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng trước đạt 3,6%, giảm 0,5% so với một năm trước, nhưng tỷ lệ lạm phát là 5,2%, tăng 1,6%, khiến chỉ số khốn khổ tăng 1,1%. Mức cao nhất của chỉ số khốn khổ trước đó là 8,5% (tháng 1/2010), nhưng khi đó tỷ lệ thất nghiệp là 5%, cao hơn tỷ lệ lạm phát là 3,5%.Xét theo tất cả các tháng từ trước đến nay, chỉ số khốn khổ tháng 7 năm ngoái là cao nhất (9,2 điểm), sau đó là tháng 2 và tháng 3 năm 2001 (9,1 điểm); đồng vị trí thứ ba là tháng 5/2001, tháng 7/2008 và tháng 6/2022 (cùng 9 điểm), rồi đến tháng 4 năm 2001 (8,9 điểm).Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1 thường cao hơn các tháng khác, bởi đây là thời điểm sinh viên tốt nghiệp đại học, trung học phổ thông và bắt đầu nhảy vào thị trường việc làm, thêm vào đó số việc làm ở các công trường xây dựng giảm vào mùa đông, nên tình hình tuyển dụng không mấy sáng sủa.Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1 năm nay đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 0,6% so với một tháng trước đó, và tăng 1,3% so với tháng 11 năm ngoái. Số người thất nghiệp là 1.024.000 người, quay trở lại vượt mốc 1 triệu người sau tròn một năm, kể từ tháng 1/2022.Mức tăng lao động có việc làm (so với cùng kỳ năm trước) có chiều hướng giảm dần. Chính phủ nhận định quy mô tăng lao động có việc làm trong năm nay sẽ chỉ ở mức 100.000 người, bằng 1 phần 8 năm ngoái (816.000 người).Giá cả leo thang, người dân khó tìm việc làm, khiến khó khăn kinh tế càng thêm chồng chất. Tỷ lệ lạm phát đã 22 tháng liên tiếp vượt mục tiêu kiểm soát vật giá (2%) của Ngân hàng trung ương (BOK), tính từ tháng 4/2021 (2,5%). Sau khi giảm xuống còn 5% vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ lạm phát lại tăng trở lại lên 5,2% trong tháng 1 vừa rồi do giá điện tăng.Tháng 1 cũng là thời điểm các khoản chi phí sưởi ấm vào mùa đông tăng. Có thể nói mùa đông là thời điểm người dân cảm nhận rõ hơn hết khó khăn về kinh tế, nhất là trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện nay. Giá điện, nước, gas trong tháng trước đã tăng vọt tới 28,3% so với một năm trước, mức cao nhất trong lịch sử thống kê.Xét theo khu vực, chỉ số khốn khổ ở tỉnh Gangwon là cao nhất (13,2 điểm), sau đó tới thành phố Incheon (9,9 điểm). Chỉ số khốn khổ ở thành phố Busan và thủ đô Seoul là 8,5 điểm.Nghị sĩ Kim đề xuất Chính phủ phải tập trung nguồn lực để giải quyết tình trạng vật giá leo thang hiện nay, giảm khó khăn kinh tế cho người dân.