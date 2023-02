Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/2 đã nhắc tới hội đàm Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật tại Washington (Mỹ) và hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Nhật tại Munich (Đức) được tổ chức vào tuần trước, cho biết hai nước sẽ thực thi bước đi tiếp theo sau cuộc hội đàm, liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Quan chức này cho biết do hai bên mới họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao vào tuần trước, nên Tokyo cần thời gian để xem xét. Hiện tại, hai nước vẫn chưa quyết định lịch trình thảo luận cụ thể tiếp theo. Có thể hai bên sẽ thảo luận về các bước đi sắp tới thông qua điện đàm hoặc nhiều cách thức khác.Ngoại trưởng hai nước sẽ có cơ hội gặp gỡ nhân Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ từ ngày 1-2/3 tới.Trước đó, ngoại trưởng Park và người đồng cấp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã nhóm họp bên lề Hội nghị an ninh Munich vào ngày 18/2 vừa qua (giờ địa phương). Ông Park đã hối thúc Nhật Bản ra quyết định chính trị, hưởng ứng một cách thành ý đề xuất của Hàn Quốc về vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Điều này cho thấy, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định rằng trong thời gian qua, cơ quan này đã làm hết sức có thể, giờ đây là lúc lãnh đạo cấp cao nhất của Nhật Bản ra quyết định chính trị.Chính phủ Hàn Quốc đã công bố đề xuất chính thức là để Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến làm bên thứ ba đứng ra thay mặt cho các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân theo phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc. Các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản sẽ tham gia đóng góp cho quỹ, xin lỗi một cách chân thành các nạn nhân. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về phương án này.Dự kiến Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét nội bộ kết quả hai cuộc hội đàm tuần trước để đưa ra lập trường cuối cùng. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Kishida Fumio hiện đang ở mức thấp, có thể sẽ trở thành biến số khi Chính phủ Nhật Bản ra quyết định.