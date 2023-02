249.000 trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong năm 2022, thấp kỷ lục

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 22/2 công bố kết quả thống kê sơ bộ, cho biết số trẻ chào đời trong năm ngoái đạt 249.000 trẻ, giảm hơn 11.000 trẻ, tức 4,4% so với một năm trước, tiếp tục xác lập mức thấp kỷ lục.Số trẻ chào đời năm 2017 từng xuống dưới 400.000 trẻ, sau đó lại giảm tiếp xuống dưới ngưỡng 300.000 người sau ba năm, lần này là thấp hơn 250.000 trẻ.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) là 0,78 trẻ, lần đầu tiên xuống dưới 0,8 trẻ, chỉ bằng một nửa so với bình quân chung của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 1,59 trẻ.Xét theo địa phương, chỉ có duy nhất thành phố Sejong là có tổng tỷ suất sinh lớn hơn 1 trẻ; thủ đô Seoul là 0,59 trẻ, thấp nhất trong số 17 tỉnh thành.Cục Thống kê cho biết số cặp kết hôn trong năm 2022 cũng là mức thấp nhất kể từ năm 1970, cho thấy số cặp kết hôn giảm đã ảnh hưởng tới tổng tỷ suất sinh.Trong khi số trẻ chào đời giảm thì số người tử vong lại tăng. Trong năm ngoái, đã có hơn 372.000 người tử vong, tăng 17% so với một năm trước, được phân tích là do hiện tượng già hóa dân số và dịch COVID-19.Trong năm ngoái, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên hơn 123.000 người, gấp đôi so với quy mô giảm tự nhiên năm 2021 là hơn 57.000 người.Dân số Hàn Quốc bắt đầu xu hướng giảm tự nhiên vào năm 2020, mức giảm đang lớn dần qua mỗi năm. Số cặp kết hôn cũng liên tục xác lập mức thấp kỷ lục mỗi năm, thêm vào đó là người dân có khuynh hướng ngại sinh con, nên nhiều ý kiến lo ngại hiện tượng giảm dân số sẽ còn tiếp tục bị đẩy nhanh hơn nữa trong thời gian tới.