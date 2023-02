Hàn Quốc dỡ bỏ quy định xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh đối với người Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 22/2 đã quyết định dỡ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen (PCR) đối với người xuất phát từ Trung Quốc sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc kể từ ngày 1/3, cũng như hành khách từ Hong Kong và Macao.Ngoài ra, Ủy ban cũng nối lại việc cho phép người xuất phát từ Trung Quốc nhập cảnh vào các sân bay khác trong nước, ngoài sân bay quốc tế Incheon. Theo đó, các tuyến đường bay địa phương và bay thẳng đến Trung Quốc cũng sẽ sớm được nối lại.Tuy nhiên, các biện pháp xét nghiệm PCR trước khi nhập cảnh và quy định bắt buộc nhập Hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch (Q-Code) vẫn tiếp tục duy trì cho đến ngày 10/3.Ủy ban quản lý an toàn có kế hoạch sẽ dỡ bỏ hoàn toàn quy định này sau khi tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp được nới lỏng trước đó.Phần lớn các biện pháp phòng dịch đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc lần lượt được dỡ bỏ sau hai tháng siết chặt.Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Kim Seong-ho cho biết lý do Ủy ban quyết định nới lỏng biện pháp phòng dịch là do tỷ lệ dương tính của người nhập cảnh từ Trung Quốc giảm từ 18,4% vào tuần đầu tiên tháng 1 xuống còn 0,6% trong tuần thứ ba tháng 2.Thêm vào đó, tình hình lây nhiễm COVID-19 trong nước cũng tiếp tục duy trì đà ổn định.Trong tuần trước, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới trung bình trong ngày là 11.599 ca, giảm 14,4% so với tuần trước đó và giảm liên tục trong 8 tuần qua. Số ca nặng cũng giảm xuống mức thấp nhất sau khoảng 7 tháng, số ca tử vong duy trì đà giảm từ đầu tháng 2.Tuy nhiên, tỷ lệ tái nhiễm vẫn trong xu hướng tăng. Tỷ lệ tái nhiễm trong số ca mắc mới tuần trước là 25,73%, tăng liên tục mỗi tuần trong vòng một tháng qua.Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao để ngăn ngừa tình trạng tái nhiễm và chuyển biến nặng, kêu gọi người trên 60 tuổi tích cực tiêm phòng mũi bổ sung mùa đông.