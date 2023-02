Nhật Bản xúc tiến đưa nội dung ủng hộ xả nước thải nhiễm xạ ra biển vào tuyên bố chung G7

Photo : YONHAP News

Báo Asahi Nhật Bản ngày 22/2 đưa tin, Chính phủ nước này đang xúc tiến phương án đưa các nội dung ủng hộ cách xử lý nước thải nhiễm xạ vào tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) vào tháng 4 tại thành phố Sapporo (tỉnh Hokkaido), ngay trước thềm vụ xả nước thải nhiễm xạ của nhà máy nguyên tử Fukushima ra biển từ mùa xuân đến mùa hè năm nay.Nhật Bản là nước đăng cai hội nghị này năm nay, với sự tham gia của Bộ trưởng các nước về lĩnh vực khí hậu, năng lượng, môi trường. Nội dung liên quan đến vụ xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima mà Tokyo dự kiến đưa vào tuyên bố chung là "hoan nghênh quá trình xả nước thải mang tính minh bạch".Ngoài ra còn có nội dung hoan nghênh tiến hành kế hoạch tái sử dụng đất đã được lọc bỏ chất phóng xạ.Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng từng trình bày phương châm tương tự trong cuộc họp cấp chuyên viên của các nước vào ngày 1-3/2 tại Tokyo.Báo Asahi dẫn lời một quan chức Chính phủ Nhật Bản rằng nước này có thể công bố rộng rãi tính an toàn của nước thải nhiễm xạ nếu các nước nhóm G7 cùng đồng quan điểm này.Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng khó có thể đưa nội dung về nước thải nhiễm xạ và đất lọc bỏ chất phóng xạ vào tuyên bố chung, với lý do ngay cả người dân Nhật Bản cũng không ít lần bày tỏ sự bất mãn đối với phương án này. Thêm vào đó, Tokyo còn đứng trước một khó khăn nữa là trong nhóm G7 có Đức, một quốc gia thận trọng về vấn đề sử dụng điện nguyên tử.Chính phủ Nhật Bản và Công ty điện lực Tokyo giải thích rằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) lọc được đa phần các chất phóng xạ bao gồm cả cesium, song trên thực tế thiết bị này lại không lọc được tritium.Công ty điện lực Tokyo đang tăng cường đưa các thông tin liên quan lên trang chủ, nhằm nâng cao hoạt động tuyên truyền tính an toàn của nước thải. Trong khi đó, các nước lân cận như Hàn Quốc, Trung Quốc hay các đảo quốc và người dân sống tại khu vực gần nhà máy điện nguyên tử vẫn không ngừng thể hiện sự lo ngại về nước thải nhiễm xạ tràn ra biển.