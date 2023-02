Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và UAE thảo luận về công nghiệp quốc phòng

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 21/2 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Mohammed Ahmed Al Bowardi ở thủ đô Abu Dhabi. Tại đây, hai bên đã đánh giá về các thành quả hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, nhất trí về các bài toán sẽ xúc tiến trong năm nay.Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng còn thảo luận về phương án tiến hành chi tiết các điều khoản hợp tác mà Tổng thống hai nước đã thỏa thuận trong chuyến viếng thăm UAE cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hồi giữa tháng 1.Bộ trưởng hai nước đánh giá "Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác chiến lược trong công nghiệp quốc phòng" và "Biên bản ghi nhớ về việc phát triển chung tầm quốc tế máy bay vận chuyển đa mục đích" là cột mốc lớn trong mối quan hệ hợp tác lĩnh vực công nghiệp quốc phòng song phương.Theo đó, hai bên nhất trí sẽ nắm bắt nhu cầu về hệ thống vũ khí có thể phát triển và sản xuất chung, phân ra các lĩnh vực có thể nghiên cứu chung.Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất còn đề cao việc thúc đẩy hợp tác giao lưu về quân sự như các cuộc tập trận chiến tranh đặc biệt, tập trận chung, mở rộng giao lưu nhân sự, tham dự tập trận huấn luyện song phương. Hai nước đã nhất trí sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác trong các lĩnh vực khác như an ninh mạng, vũ trụ, huấn luyện mang tính khoa học.Đặc biệt, Bộ trưởng Al Bowardi cho rằng lực lượng Ahk do Hàn Quốc phái cử sang UAE là biểu tượng của sự hợp tác quốc phòng giữa hai nước và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chiến đấu của binh lính UAE.Về phần mình, Bộ trưởng Lee nhận xét sự tin tưởng tuyệt đối cùng với hệ thống hợp tác chặt chẽ giữa lãnh đạo hai nước là nền móng tạo nên mối quan hệ tương hỗ về quốc phòng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương hữu nghị hướng đến tương lai.Ông Al Bowardi còn gửi lời cảm ơn đến người đồng cấp Hàn Quốc vì đã tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế (IDEX) UAE theo lời mời, và thể hiện mong đợi rằng mối quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng của hai nước sẽ càng bền vững hơn thông qua chuyến thăm lần này.Tại cuộc họp, Bộ trưởng Hàn Quốc cũng trình bày những nỗ lực của Seoul nhằm răn đe hành động khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, qua đó kêu gọi sự ủng hộ và chung sức từ phía Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất.Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Lee Jong-sup đã thăm lực lượng vận hành tên lửa đất đối không "Cheongung-II" (M-SAM II) do Hàn Quốc sản xuất, đóng quân tại thủ đô Abu Dhabi và khích lệ các quan chức hữu quan về công nghiệp quốc phòng.