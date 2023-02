Hàn Quốc và Mỹ tái đề xuất Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về tên lửa miền Bắc

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/2 cho biết đang thảo luận mật thiết với các nước như Mỹ về phương án tái đề xuất đưa ra Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Quan chức này giữ vững lập trường về việc Hội đồng bảo an cần phải đưa ra biện pháp ứng phó mạnh mẽ và đoàn kết đối với việc miền Bắc liên tục vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực để lôi kéo các nước thường trực ủng hộ lập trường này.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 20/2 (giờ địa phương) đã tổ chức cuộc họp công khai liên quan tới vụ Bình Nhưỡng liên tiếp phóng tên lửa ICBM Hwasong-15 hôm 18/2 và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) hôm 20/2.Tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield đã kêu gọi Hội đồng bảo an cần đồng lòng lên tiếng và khẳng định Mỹ sẽ tái xúc tiến ra tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng bảo an về vấn đề miền Bắc.Trước đó, Washington đã từng đệ trình dự thảo Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng bảo an với nội dung lên án hành động phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-17 của Bình Nhưỡng vào tháng 11 năm ngoái, nhưng không thành do vấp phải sự phản đối của Bắc Kinh và Matxcơva.Theo Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2397 của Liên hợp quốc, nếu miền Bắc phóng tên lửa ICBM thì Hội đồng bảo an phải thảo luận nội dung tự động tăng cường thắt chặt cấm vận về cung cấp xăng dầu cho nước này.Thế nhưng, việc trừng phạt bổ sung liên tiếp gặp khó khăn vì sự bất hợp tác của Trung Quốc và Nga. Do đó, Mỹ đã có kế hoạch đưa ra biện pháp đối phó khác là Tuyên bố Chủ tịch.Tuy nhiên, khả năng Tuyên bố Chủ tịch được thông qua là rất mong manh, với lý do Trung Quốc và Nga sẽ lấy cuộc tập trận chung của liên minh Hàn-Mỹ làm cái cớ cho vụ phóng tên lửa và tiếp tục phản đối trừng phạt miền Bắc.Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Seoul đang tiếp tục thảo luận với lãnh đạo cấp cao Bắc Kinh và Matxcơva thông qua các kênh ngoại giao.Sau khi cuộc họp công khai của Hội đồng bảo an đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào, Hàn Quốc và 10 nước thường trực đã cùng đưa ra tuyên bố bên lề mang nội dung chỉ trích miền Bắc.Đây là lần đầu tiên trong năm nay các nước này đưa ra tuyên bố bên lề kể từ sau khi thay đổi các nước thành viên Hội đồng bảo an. Ba nước không tham gia tuyên bố chung ngoài Trung Quốc và Nga còn có Brazil, Gabon và Ghana.Một quan chức khác của Bộ Ngoại giao cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa để nhiều nước, đặc biệt là các nước thường trực của Hội đồng bảo an cùng đưa ra tuyên bố với lập trường giống với Seoul; đồng thời bày tỏ hy vọng việc tái đề xuất Tuyên bố Chủ tịch sẽ sớm mang đến kết quả khả quan.