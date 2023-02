Chính phủ Seoul sẽ tiếp tục kiểm chứng kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo

Photo : YONHAP News

Văn phòng điều phối Nhà nước Hàn Quốc ngày 22/2 cho biết Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản (NRA) đã phê duyệt dự thảo kế hoạch sửa đổi về việc xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, với nội dung là giảm đối tượng vật chất phóng xạ được đo lường. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ vẫn giữ nguyên tắc là đặt ưu tiên hàng đầu vào sức khỏe và sự an toàn cho người dân trong nước.Chính phủ cho biết vẫn đang tích cực tiến hành xem xét về mặt khoa học và kỹ thuật đối với kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ của Tokyo. Seoul có kế hoạch sẽ kiểm tra và đánh giá tổng hợp các kết quả kiểm chứng như phân tích của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về nước thải nhiễm xạ, cũng như tính năng của các cơ sở xả nước thải nhiễm xạ ra đại dương của Nhật Bản.Ngoài ra, nhằm đề phòng việc Tokyo tiến hành xả thải nước nhiễm xạ ra biển, Chính phủ có kế hoạch sẽ vận hành hệ thống quản lý và kiểm soát an toàn vùng biển và thủy sản, như mở rộng khảo sát về phóng xạ ở vùng biển xa gần trong nước, tăng cường kiểm tra nhiễm xạ và nguồn gốc các mặt hàng hải sản, tiếp tục các quy chế nhập khẩu thủy hải sản xuất xứ Nhật Bản và quản lý nước dằn tàu (ballast water), tức nước được bơm vào tàu để tàu hoạt động an toàn trong suốt hành trình, của tàu thuyền Nhật Bản.Nhóm chuyên trách theo dõi của IAEA, đơn vị đang kiểm chứng tính an toàn về kế hoạch thải nước nhiễm xạ ra biển của Tokyo, gần đây đã tới thăm Nhật Bản, chỉ ra rằng 64 vật chất phóng xạ đo lường chính vốn đã định cần phải được lựa chọn lại dựa trên cơ sở đo lường thực tế, phản ánh vào kết quả đo lường thực tế của Công ty điện lực Tokyo.Công ty điện lực Tokyo đã dựa vào dữ liệu đo thực tế và chu kỳ bán rã của mỗi loại hạt nhân để chọn lại 30 loại vật chất hạt nhân từ 64 loại trước đó để làm đối tượng đo lường, và trình dự thảo sửa đổi kế hoạch thực thi lên Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử. Ủy ban này đã chấp thuận bản thẩm định gồm kế hoạch sửa đổi này.Sau khi Công ty điện lực Tokyo nộp bản sửa đổi kế hoạch thực thi lên NRA vào tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất trước với phía Nhật Bản văn bản hỏi đáp kỹ thuật về các căn cứ lựa chọn lại loại vật chất hạt nhân để đo lường. Seoul cũng đã thảo luận với Tokyo về vấn đề kỹ thuật tại cuộc họp trực tuyến cấp Vụ trưởng Hàn-Nhật liên quan tới nước thải nhiễm xạ được tổ chức vào tháng 12 năm năm ngoái.