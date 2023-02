Quốc tế Nga nới lỏng cấp visa du lịch cho công dân 19 nước gồm Bắc Triều Tiên

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 22/2 (giờ địa phương) đưa tin Chính phủ Nga gần đây đã phê duyệt danh sách các quốc gia cấp thị thực (visa) du lịch thời hạn tối đa 6 tháng chỉ cần du khách người nước ngoài nộp phiếu xác nhận đặt khách sạn hay nhà nghỉ.



Danh sách trên đã được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký vào ngày 16/2 vừa qua. Danh sách bao gồm 19 nước, chủ yếu là các nước có quan hệ hữu nghị với Nga như Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Indonesia, Ả-rập Xê-út, Serbia.



Theo đó, công dân các nước này chỉ cần nộp phiếu xác nhận đặt khách sạn là sẽ được cấp visa du lịch để nhập cảnh vào Nga.



Một hãng lữ hành của Nga kỳ vọng biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả tích cực, giúp tăng lượng du khách quốc tế vốn bị giảm mạnh do đại dịch COVID-19 và chiến tranh Nga-Ukraine.



Tuy nhiên, đối với Bắc Triều Tiên, khả năng công dân nước này xin visa du lịch Nga là không cao. Do đó, biện pháp của Maxcơva đang làm dấy lên lo ngại sẽ bị Bình Nhưỡng lợi dụng để người lao động nước này tới Nga kiếm ngoại hối, hòng lẩn tránh biện pháp cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.