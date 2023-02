Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 23/2 đã công bố "Chiến lược xuất khẩu nội dung Hàn Quốc" (K-Contents) tại Hội nghị chiến lược xuất khẩu lần thứ 4 do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì.Chiến lược xuất khẩu K-Contents gồm ba nội dung chính là mở rộng thị trường xuất khẩu (Expansion), mở rộng lĩnh vực ngành công nghiệp nội dung (Extension) và tận dụng hiệu quả (Effect) chất lượng K-Contents.Trước mắt, Chính phủ sẽ tập trung tấn công mạnh vào các thị trường mà nội dung Hàn Quốc vẫn tương đối chưa sôi nổi như khu vực Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ.Hiện tại xuất khẩu nội dung Hàn Quốc sang Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong đang chiếm 36% trong tổng thể; xuất khẩu sang Nhật Bản đạt khoảng 15,4%. Có thể nói xuất khẩu lĩnh vực này đang phụ thuộc lớn vào thị trường nói tiếng Trung và tiếng Nhật. Trong khi đó, xuất khẩu sang khu vực Bắc Mỹ và châu Âu chỉ chiếm lần lượt 13,3% và 10,9%; các khu vực khác bao gồm cả Trung Đông chỉ dừng lại ở mức 5,8%.Trong thời gian tới, Seoul có kế hoạch mở rộng cơ hội để các sản phẩm văn hóa tiến bước ra thị trường nước ngoài, như tổ chức triển lãm K-Contents tại Mỹ và Anh trong năm nay.Hàn Quốc cũng có kế hoạch lập mới trung tâm nội dung văn hóa ở nước ngoài tại New York (Mỹ), London (Anh), Frankfurt (Đức), New Delhi (Ấn Độ), thành phố Mexico (Mexico). Như vậy, số lượng trung tâm sẽ tăng từ 10 nơi ở 9 nước lên 15 nơi ở 13 nước.Ngoài ra, Chính phủ sẽ xúc tiến chiến lược hỗ trợ khoảng 9 tỷ won (6,94 triệu USD) cho 30 công ty trong năm nay nhằm bồi dưỡng lĩnh vực máy trò chơi điện tử (console game) vốn thịnh hành ở các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.Đối với các quốc gia Trung Đông hiện đang bắt đầu để mắt tới các công nghệ tiên tiến và nội dung văn hóa, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch sẽ phổ cập các nội dung phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa bản địa, hay tổ chức các sự kiện văn hóa như biểu diễn K-pop.Chính phủ cũng sẽ nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp nội dung, hỗ trợ lĩnh vực ngành công nghiệp nền tảng như dịch vụ video trực tuyến (OTT) và các lĩnh vực đi kèm. Seoul còn dự kiến thúc đẩy để các doanh nghiệp nền tảng về truyện tranh mạng trong nước tiến bước ra thị trường quốc tế, góp phần gia tăng nhu cầu quốc tế thông qua các nền tảng mà truyện tranh mạng Hàn Quốc đã xây dựng được.Với các chính sách trên, Hàn Quốc đặt kế hoạch sẽ nâng kim ngạch xuất khẩu K-Contents bình quân từ 12,4 tỷ USD năm 2021 lên 25 tỷ USD trong năm 2027, bình quân mỗi năm tăng 12,3%.