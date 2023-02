Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giữ nguyên mức lãi suất cơ bản là 3,5%

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/2 đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 3,5%.Đây là lần đầu tiên Ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất cơ bản kể từ sau tháng 2 năm ngoái. Nhờ đó, xu hướng lãi suất cơ bản trên đà tăng đã chững lại sau 7 lần liên tục tăng từ tháng 4 năm ngoái.Quyết định lần này được phân tích là do tình hình kinh tế Hàn Quốc suy thoái từ quý IV năm ngoái với các chỉ số về kinh tế như xuất khẩu và tiêu dùng càng lúc càng nghiêm trọng, và để theo dõi hiệu quả của các lần nâng lãi suất trước trong việc bình ổn giá tiêu dùng hoặc ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc vào quý IV năm 2022 là -0,4%, trở lại mức tăng trưởng âm sau 10 quý tính từ quý II năm 2020 (-3%).Kim ngạch xuất khẩu tính đến ngày 20/2 cũng thấp hơn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, và có khả năng sẽ giảm liên tục trong 5 tháng, tính cả tháng này.Thêm vào đó, BOK đã dự đoán tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế kỳ vọng năm nay là 1,6%, giảm 0,1% so với mức dự đoán đưa ra vào tháng 11. Tỷ lệ tăng trưởng giá tiêu dùng cũng giảm 0,1%, từ 3,6% hồi tháng 11 xuống còn 3,5%.Xuất khẩu giảm cùng với giá tiêu dùng tăng còn làm chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) tháng 2 (90,2 điểm) giảm 0,5 điểm so với tháng 1 (90,7 điểm).Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong cho biết BOK vẫn để ngỏ khả năng nâng lãi suất cơ bản thành 3,75% trong tương lai, nếu Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và giá tiêu dùng Hàn Quốc vẫn ở mức 5% sau tháng 3 năm nay.