Thu nhập thực tế của hộ gia đình Hàn Quốc tiếp tục giảm trong quý IV năm 2022

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết thu nhập bình quân của hộ gia đình Hàn Quốc trong quý IV năm ngoái là 4,83 triệu won (3.730 USD), tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021.Tuy nhiên, nếu xét cả tình hình lạm phát thì thu nhập thực tế của hộ gia đình lại giảm 1,1%, giảm hai quý liên tiếp.Xét theo từng hạng mục, thu nhập từ lao động tăng gần 8%, trong khi thu nhập từ kinh doanh lại tương tự như cùng kỳ năm 2021, được phân tích là do giá nhân công, chi phí nguyên vật liệu tăng và hiệu ứng cơ sở năm trước đó đã làm thu nhập hộ kinh doanh giậm chân tại chỗ. Mặt khác, tiền hỗ trợ khắc phục COVID-19 cũng không còn, khiến thu nhập rớt xuống hơn 5%.Trong khi đó, mức tiêu dùng của hộ gia đình tăng 5,9%, nhưng xét thêm lạm phát thì mức tiêu dùng thực tế chỉ tăng 0,6%. Tiêu dùng cho nhà hàng khách sạn, giao thông, vui chơi, văn hóa có mức tăng lớn nhất.Trong các chi phí nhà ở, chi tiêu cho phí nhiên liệu tăng 16,4%, là mức tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê, bao gồm cả hộ gia đình một thành viên.Đặc biệt, tỷ lệ tăng giá điện, gas, nước sinh hoạt của nhóm 20% hộ có thu nhập thấp nhất là 12,6%, cao gấp ba lần so với nhóm 20% hộ có thu nhập cao nhất. Điều này có nghĩa gánh nặng về chi phí năng lượng gia tăng gây nhiều áp lực hơn cho tầng lớp có thu nhập thấp.Chi phí lãi vay tăng 28,9%, là mức tăng lớn nhất từ trước đến nay.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch lựa chọn ra các dự án phúc lợi dành để hỗ trợ các tiểu thương, hộ kinh doanh và tầng lớp yếu thế với quy mô 56.000 tỷ won (43,2 tỷ USD).