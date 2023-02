Hàn Quốc đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 68,5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 23/2 đã công bố chiến lược mở rộng xuất khẩu trong năm nay tại Hội nghị chiến lược xuất khẩu lần thứ 4 do Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì vào sáng cùng ngày.Theo đó, Chính phủ đề ra mục tiêu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu trong năm 2023 là 68,5 tỷ USD, tăng 5 tỷ USD so với mục tiêu mà Chính phủ đề ra vào cuối năm ngoái.Bộ Công nghiệp giải thích đã đề ra mục tiêu trên nhằm thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc đạt được sự tăng trưởng thêm ở ngành xuất khẩu trong năm nay, bất chấp nhiều điều kiện khó khăn như kinh tế thế giới trì trệ.Theo đó, 18 Bộ ngành Chính phủ từ các bộ ngành phi công nghiệp như Bộ Ngoại giao, Bộ Môi trường, Bộ Quốc phòng cho tới các bộ ngành hỗ trợ như Cơ quan Hải quan sẽ dồn sức để mở rộng xuất khẩu.Chính phủ sẽ tiến hành rà soát hàng tháng kết quả xuất khẩu ở từng Bộ ngành thông qua Hội nghị rà soát tình hình xuất khẩu do Bộ trưởng Công nghiệp chủ trì; đồng thời rót 1.500 tỷ won (1,15 tỷ USD) ngân sách năm nay cho các dự án hỗ trợ xuất khẩu, cung cấp tối đa 362.500 tỷ won (279,3 tỷ USD) vốn thương mại.Cụ thể, Bộ Công nghiệp sẽ được rót ngân sách quy mô 669,2 tỷ won (515,7 triệu USD), Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm được hỗ trợ 259,7 tỷ won (200,1 triệu USD), Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và thực phẩm được hỗ trợ 147,2 tỷ won (113,4 triệu USD), Bộ Y tế và phúc lợi là 102,4 tỷ won (78,8 triệu USD).Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngành chủ lực như chíp bán dẫn, màn hình; tăng thêm động lực xuất khẩu ở 12 lĩnh vực nhằm giúp trúng thầu một cách thuận lợi các dự án quy mô lớn. Cùng với đó, Hàn Quốc cũng có kế hoạch bồi dưỡng để ngành thực phẩm nông nghiệp, hải sản, ngành công nghiệp kỹ thuật số, ngành y sinh học trở thành động lực xuất khẩu mới.Bộ Công nghiệp nhấn mạnh sẽ quyết tâm giảm thiểu các điểm mù trong hỗ trợ xuất khẩu bằng cách lập thống kê xuất khẩu dịch vụ, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ, dựa trên tài liệu giao dịch ngoại hối và thúc đẩy thương mại kỹ thuật số.