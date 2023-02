Photo : YONHAP News

Trưởng Phòng truyền thông Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Seong-jun trong buổi họp báo ngày 23/2 cho biết Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đã ghi chú là "Biển Nhật Bản" tại nơi diễn ra cuộc tập trận của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật trên vùng biển quốc tế thuộc vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc. Hiện ghi chú này vẫn chưa được sửa lại dù Chính phủ Seoul đã yêu cầu phía Washington điều chỉnh.Một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết đã đề nghị Mỹ sửa cụm từ "Biển Nhật Bản" thành "Vùng biển quốc tế".Ngày 22/2, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã tiến hành cuộc tập trận phòng thủ giả định Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, trên vùng biển quốc tế cách đảo Dokdo khoảng 180 km về phía Đông.Trong quá trình này, Mỹ đã ra thông cáo báo chí, trong đó ghi chú địa điểm tập trận là "Sea of Japan", tức là "Biển Nhật Bản".Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết từ trước đến nay, về mặt cơ bản Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ dùng "Biển Nhật Bản" trên các tài liệu văn bản.Trong văn bản công bố về cuộc tập trận liên quân Hàn-Mỹ vào tháng 10 năm ngoái, quân đội Mỹ đã ghi chú là "Biển Đông", nhưng đã bị phía Nhật Bản phản đối, nên trong các công bố sau đó Washington đã từng sửa lại thành "Vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản" (waters between Korea and Japan).